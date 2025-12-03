我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（3）日舉行「2026年選舉對策委員會」，建議民進黨中執會在雲林縣徵召立委劉建國參選2026年雲林縣長。對此，被視為準備接班雲林縣長張麗善的藍委張嘉郡表示，她平常心看待，期許明年底的縣長選舉是正向的君子之爭。民進黨選對會今天拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉，劉建國說，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力以赴，不怯戰。對此，被視為準備接班雲林縣長張麗善的張嘉郡表示，她平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。張嘉郡也說，雲林縣長張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。