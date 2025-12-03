我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北台新戰神雷蒙恩在世界盃資格賽的台灣主場中亮相，短短8分36秒的上場時間就展現出兇猛的火力，繳出8分、3籃板、2助攻的亮眼數據，其中還飆進一記三分球點燃全場氣氛。面對「日本隊長」渡邊雄太的防守，雷蒙恩坦言非常興奮，直呼「看到他守我的時候，就想全力攻擊」；同時他也表示希望自己有機會蛻變成「台灣可以倚靠的球員」。入選第一階段世界盃資格賽的雷蒙恩在第二戰台灣主場上場8分36秒，繳出4投3中的命中率，進帳8分、3籃板、2助攻，其中還飆進一顆三分點燃全場氣氛。在攻守兩端，雷蒙恩與「日本隊長」渡邊雄太多次對位，他坦言一看到是渡邊要防守他就已經很興奮了，「我上場的時候就很興奮，在台灣主場就更興奮了。看到他守我的時候，我就想攻擊。」資格賽首戰中華隊在日本主場以26分差吞下慘敗，不過在幾日內回到台灣主場後就迅速把狀態調整回來。雷蒙恩也覺得當時團隊在日本打第一戰的時候根本還沒準備好，而他也不清楚自己在場上該做什麼，因此常常會在做動作時感到猶豫：「之後跟球隊教練談一談就比較好了。我平常打很差的時候會一直想，但我那時候就想說我不能這樣子，就交付給上帝。」談到這次披上中華隊球衣征戰的心情，雷蒙恩開心地表示：「我覺得很好玩，因為他（圖奇）給我很多機會。入選中華隊是一個榮幸，我也從中學到很多東西，他們給我很多經驗，讓我變成更好的球員。」他進一步談到圖奇在國際賽任務暫告一個段落後也跟他說：「你回去球隊（戰神）的時候要想說要進步、要給球隊能量，希望你回來的時候變成更強的球員。」最後雷蒙恩也堅定地希望自己有機會蛻變成「台灣可以倚靠的球員」。