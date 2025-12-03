我是廣告 請繼續往下閱讀

身體界線意識從小培養，台北市教育局推出《身體界線守護隊》桌遊，以情境卡呈現生活中常見的互動情境，讓幼兒練習表達感受、自我保護。此外，教育局「性平 Together 系列」也推出《昆蟲夥伴集合！》《環島尋光 GO》兩套桌遊，分配到台北市公私立幼兒園及國小使用，協助孩子在自然互動中養成性平核心素養。桌遊以具象且生活化的情境，引導幼兒練習表達感受、勇敢拒絕與尊重他人，也協助家長更容易展開親子性平對話。本次三套桌遊合計發行800套桌遊，期盼在幼兒園與國小日常課室中逐步建立孩子的身體自主、尊重差異與自我認同等核心概念，使性別平等教育真正成為生活的一部分。《身體界線守護隊》以情境卡呈現生活中常見的互動情境，如「有人拉住我的衣服我不喜歡」，引導幼兒思考回應方式，並透過表達感受、離開現場及向信任大人求助三種策略，練習自我保護。《昆蟲夥伴集合！》以昆蟲蒐集任務帶領幼兒認識不同昆蟲特性，在合作與提問中學習尊重差異，理解興趣與能力不受性別限制。《環島尋光GO！》則以台灣16位人物故事呈現多元職業與生命樣貌，引導幼兒突破性別刻板印象、欣賞自我與他人特質，並從人物議題連結SDGs，培養公共意識與社會關懷。其中收錄我國首位奧運跆拳道金牌得主陳怡安的故事。陳怡安表示，身體界線與自我保護意識不僅在運動訓練中重要，更是孩子面對日常情境時必備的能力，並肯定台北市以桌遊協助幼兒從小建立健康自我認同與尊重他人的作法。