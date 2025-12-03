我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《請回答1988》十週年紀念綜藝將於12月19日開播。（圖／＠tvn.official IG）

韓劇《請回答1988》於2015年開播，推出後獲得超高人氣，捧紅了主演群惠利、朴寶劍等人，本劇今年迎來10週年，劇組特別召集原班演員一起拍攝綜藝節目，日前官方海報曝光，然而卻不見男主角之一的柳俊烈身影，被猜測是和惠利分手鬧得不愉快導致。《請回答1988 10週年》綜藝節目於夏日開拍，近日宣布本月19日開播，節目集結原班16位演員，惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、成東日、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝等人，一起展開兩天一夜的輕旅行，時隔10年雙門洞家族再次合體，讓許多觀眾都相當期待。有趣的是，最初男主角之一的柳俊烈其實宣布了不參加，因為拍戲檔期問題無法到場，被許多粉絲猜測他是為了避開分手撕破臉的前女友惠利，因此選擇不出席，不過最後卻臨時改口，宣布「會參加部分拍攝」。然而官方釋出的海報中卻不見柳俊烈身影，反之其他主演演員們都開心現身，他們重現了10年前《請回答1988》的概念海報，其中不同的地方是，惠利身邊不是柳俊烈而是朴寶劍，她勾著「崔澤」朴寶劍的肩膀，對著鏡頭開心笑著。根據了解，柳俊烈雖然沒有參與概念照拍攝，不過有在官方釋出的預告中短暫現身，在YouTube頻道「Channel十五夜」上傳的花絮片中，他有被拍到坐在羅美蘭、金成均坐在身邊，因為拍戲檔戲無法參與全程拍攝，讓許多粉絲感到相當可惜。