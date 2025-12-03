我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張婷婷（右）登上薔薔（左）節目自爆行情。（圖／薔薔 臉書）

▲法拉利姐近年來收入銳減，靠直播、送貨賺錢。（圖／法拉利姐 張婷婷 臉書）

網紅「法拉利姐」張婷婷近來上薔薔節目《薔栗膠》，節目中她自曝曾被網友開價「100萬」想約會共度春宵，但她當場拒絕，直言「壞人太多，不敢亂來。」卻開玩笑表示1000萬的話會答應，更直言自己曾一次收穫3個大老闆追求。張婷婷坦言至今單身，笑說喜歡的類型是「小鮮肉、又要有錢」，但她不願強求，直認：「我人紅是非多，形象也不是最好的，桃花都被嚇跑。」她回憶早年還沒爆紅時，穿著火辣去夜店總有人排隊邀她跳舞，「那時有3個大老闆在追我。」但張婷婷也感嘆，如今知名度大增，反而讓追求者卻步。她更提到曾有餐飲業者砸20萬想請她「坐一晚」，也有人丟出百萬約會價格，讓薔薔聽了瞠目結舌，她則以一貫直率態度笑說：「我沒答應啦，要1000萬我才豁出去。」面對外界對她的嘲弄與惡意留言，尤其不少人針對她的性別與形象抨擊，張婷婷保持平常心，甚至以自信反擊：「污衊沒什麼啦，男的女的都是人，我是世界上最難得的女人。」她也強調自己從不接受陌生人網路邀約，「壞人很多，我現在很小心。」事實上，張婷婷近期收入大幅下滑，月收只有1500元，還因是母親銀行貸款的擔保人，必須分擔500萬元債務，每月得扛上3萬5的還款壓力。因此張婷婷不僅開直播，自己還會兼職送貨賺錢。張婷婷2012年因違停法拉利、車子遭刮傷一事上新聞，當時她的怪腔怪調和搞怪發言吸引大量民眾關注，張婷婷才以「法拉利姐」的名號走紅，一度上遍綜藝節目，甚至還發行單曲〈迪迪不要停〉。但後來熱度消失後，張婷婷的曝光度下滑，轉戰臉書開直播維生，目前有17萬粉絲追蹤。而張婷婷過去之所以有錢，是因為在夜市擺攤賣冰的父親留下上億遺產，她繼承後就整天享樂，並沒有去找工作，才快速把錢花完，後來也因缺錢將法拉利變賣了。