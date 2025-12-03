我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣向美方購買66架F-16V新戰機，但是目前交機進度延宕，對此立委王定宇今（3）日說明，F-16V是全新4.5代戰機，裡面無論是航電系統等都要經過整合跨系統的測試，較為繁複，但國人也不用擔心，因為對美軍購是進度到哪裡才付費到哪，沒有任何一分錢會被提早來動支使用在付款上面，如同買房子分期付款一樣，「台灣不會吃虧」。王定宇說，66架F-16V目前產線跟交機的狀態，是美國不分假日、平日加班，生產線上面正在組裝的有54架F-16V戰機，有10架在今年底前會組裝完成，而組裝完成後要交給我國空軍之前要經過飛行測驗，飛測已經提早到12月1號開始進行，目前飛測正在進行當中，所以如果飛測順利的話，年底就可以獲得10架的F-16V。王定宇指出，明年後續44架在生產線上，與剩餘在生產的12架都會按照期程來交機，這對台灣空防以及因應中國越來越大的威脅是一個非常大的提升，F-16V加上原來F-16AB 140餘架提升到這個等級，加上北邊的美國跟日本F-22、F-35還有F-16，一同維持區域的和平跟穩定。王定宇強調，全新構型的F-16V戰機現在已經如火如荼進行飛測，後續交機的進度都會趕上來，在安全上更有保障，而軍購付款上都像買房子分期付款一樣，進度到哪付款到哪，「台灣不會吃虧」。