網紅Youtuber「乘號」在YT上擁有13.6萬粉絲，11月驚傳遭設局強盜，他因轉型虛擬貨幣投資，日前與一名素昧平生的陳姓網友相約新莊宏匯廣場談論投資，不料對方以送禮為由將他騙上車，陳姓網友與2名同夥一見「乘號」上車，便露出真面目，毆打「乘號」要求他轉出泰達幣（USDT）否則不讓他回家，成功得手市值新台幣595萬餘元的17萬泰達幣與9萬元，3嫌後續在桃園機場釋放「乘號」。新莊警分局獲報後，立即成立專案小組，在案發不到24小時內火速逮捕吳、李2名嫌犯，詢後遭羈押禁見，另鎖定陳姓主嫌全力追緝中。「乘號」原以遊戲教學直播為主，近年轉型投資虛擬貨幣。日前，一名陳姓網友主動聯繫乘號，謊稱自己投資失利，向乘號討教經驗，雙方在網路上交流長達半年。11月29日晚間7時許，陳男向乘號表示受益良多，並主動提出見面討論投資。雙方相約在新莊宏匯廣場吃飯，乘號不疑有他，赴約前往。當乘號依約前往新莊區中央路一帶的「中貴站停車場」時，陳男藉故要求乘號上車拿「禮物」。此時，陳男夥同事先埋伏在停車場草叢的32歲吳男、31歲李男衝出，強行將被害人押上車並控制行動自由。「乘號」被控制行動下，只好匯款9萬元給對方，並將市值新台幣595萬餘元的17萬泰達幣轉出給對方，後續3嫌開著租來的轎車，在雙北四處亂繞，最終當晚9時許，連人帶車將「乘號」丟在桃園機場後，他們將乘號載至桃園機場附近丟包，隨即離去。新莊分局獲報後，立即成立專案小組，並報請新北檢指揮偵辦。迅速鎖定3人身分，並在案發後不到24小時內，循線在三重、新莊將吳男、李男等2人拘提到案。警訊後依妨害自由、強盜及傷害等罪移送新北地檢署偵辦，2人均遭裁定羈押禁見。至於34歲的陳姓主嫌，目前已鎖定身分，正全力查緝中。