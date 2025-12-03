台南人記憶中的好味道又少一個！知名小吃店「林家肉燥飯」過去以10元肉燥飯35年不曾漲價而聞名，甚至連總統賴清德都是忠實顧客。不過，今（3）日林家肉燥飯突然在臉書表示：「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬」，而老闆與老闆娘年事已高，才忍痛做出這個重大決定。消息曝光後也引發大批饕客不捨道別。
經營35年堅守10元肉燥飯！林家肉燥飯宣布下台一鞠躬
位於台南市安南區的林家肉燥飯，從1990年開業至今35年，中間歷經過搬遷，最早是在南園街養生市場，隨後才轉往現址安和路一段經營，許多台南人都是從小吃到大，還有顧客吃到當了阿公之後，還著孫子前往光顧，「林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。」
不過今年11月，林老闆因為要動疝氣手術，因此林家肉燥飯從11月6日到30日將近一個月的時間都店休，最終手術相當順利。不過等到12月之後，卻又傳出即將歇業的消息。
林家肉燥飯表示：「一碗肉燥飯十元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭⋯」，而林老闆一直以來的想法，就是「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」
二代老闆最後也說：「如今林老北和林老目年事已高，忍痛做的重大決定，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持。林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！」
不少老饕看完後也紛紛回應，「好久沒吃了，這禮拜才想說要帶朋友去吃而已，居然無緣」、「請阿北阿姨好好休息，也期待林家肉燥品牌下一個新階段再啟程」、「支持兒子繼續傳承下去」、「超好喝的魚丸湯也沒有惹」、「有緩衝時間嗎？想帶還沒吃過的朋友去吃吃」。
實際查看林家肉燥飯的評價，店內除了內用小碗肉燥飯35年來都維持10元銅板價之外，還有40元的魚皮湯、魚丸湯、小菜油豆腐等，都廣受好評，累積多達647則評論中，仍維持4.3顆星好評。許多顧客都直言：「2025年，10元肉燥飯哪裡找？」親民價格已經折服了所有安南人。
