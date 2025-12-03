我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東遭好友ØZI出賣醉倒照片後，本人火速轉發。（圖／ØZI IG @ozifp、柯震東 IG @kaikaiko）

▲柯震東摟許瑋甯香肩，挨轟界線感薄弱。（圖／Threads）

邱澤、許瑋甯的世紀婚禮日前圓滿落幕，星光熠熠的場面依舊是話題焦點。然而近期網路卻瘋傳柯震東現場「大字形倒地」的照片，被部分網友解讀，「喝到爛醉失控。」對此柯震東稍早透過經紀公司「禾豐九路」社群帳號無奈澄清，「完全沒醉，是為了拍照才躺地。」希望外界別再模糊焦點。「爛醉畫面」源自好友ØZI的限時動態，只見柯震東筆挺西裝、直接躺在地上擺姿勢，背景明顯是婚禮會場，引發許多揣測；而隔天又有他的跛腳照片流出，更讓「酒醉說」越傳越大。對此，他的經紀人第一時間表示那是打球扭傷所致，與婚禮無關，而柯震東本人則幽默轉發「倒地照」大喊：「下顎線！」讓粉絲全笑翻。柯震東晚間透過公司帳號親自回應：「未經證實的新聞標題及內容，只好在這邊說一下～現場氣氛歡樂開心，躺地上供拍照而已，沒有爛醉喔！」解釋當下只是因為婚禮氣氛太棒，朋友要拍照，他乾脆直接躺下配合，根本沒有喝掛，也強調這是一場充滿幸福的婚禮，並呼籲外界將焦點放回新人身上，「謝謝大家關心，別再模糊焦點了啦！」柯震東出席邱澤、許瑋甯後，引發高度討論，不只與許瑋甯合照被罵，就連服裝都遭批評。據悉，柯震東在婚禮當天，分別與新郎新娘合照，不料與許瑋甯的搭肩照，竟遭到網友發文痛批，「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」，該篇貼文曝光後，僅1天時間就吸引268萬人次瀏覽，討論度極高。不少網友出面力挺柯震東，認為網友太小題大作。除此之外，柯震東穿的黑西裝也遭批不禮貌、觸霉頭，讓柯震東忍無可忍直接反擊：「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，表示服裝是許瑋甯、邱澤夫妻親自指定。而許瑋甯也在婚禮結束後發文挺他，表示「謝謝大家的精心打扮」。34歲的柯震東去年在《不夠善良的我們》飾演追求許瑋甯的小鮮肉角色，雖然最後因無法接受許瑋甯罹癌而逃離她身邊，但兩人的化學反應讓許多觀眾印象深刻。柯震東也憑這個角色拿下第59屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，更因此和許瑋甯成為好友，才會受邀參加婚禮。