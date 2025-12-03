我是廣告 請繼續往下閱讀

宏都拉斯總統大選開票作業進行中，兩名主張與台灣恢復邦交的親台候選人暫居領先。外交部林佳龍今天表示，對於宏都拉斯未來總統當選人洽談雙邊外交關係抱持開放態度。中國方面則宣稱經濟援助為宏國帶來實質好處。甚至主動提到白蝦採購協議。宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，中間偏右的自由黨納斯拉亞已獲得101萬5995張票，得票率40.36%暫居第一；川普支持的保守黨總統候選人阿斯夫拉排在第二，拿下99萬5627張票，得票率39.55%。2名候選人皆曾表態可能與台復交，林佳龍表示，外交部密切注意宏都拉斯大選，期待台灣與宏都拉斯的關係在大選後，建立起基於平等互惠的關係。對於恢復邦交可能性抱持開放態度，與各陣營持續保持溝通聯繫管道。中國外交部下午舉行例行記者會。路透記者問到，台灣方面期待與宏都拉斯重新建立外交關係，且與2名候選人保持接觸，中方有何評論？中國外交部發言人林劍，「一個中國」原則是中宏關係的政治基礎和根本前提。兩國建交2年多來，雙邊關係快速發展，各領域合作成果豐碩，中方援建的農業技術學校已順利竣工，兩國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議，宏都拉斯的菸草進入了中國市場。林劍不斷盤點中國對宏都拉斯的經濟援助，2024年中方自宏都拉斯進口咖啡年增14倍，還援助了咖啡溫室大棚及種植的工具包，在颶風、洪水等災害時提供援助，兩國的人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域的合作都提升了宏都拉斯長遠的發展能力。林劍宣稱，成果充分說明中宏關係為宏都拉斯人民帶來了實實在在的好處，符合兩國人民根本和長遠利益，反批「台獨分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條」。