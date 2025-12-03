我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高等檢察署智財分署偵辦台積電遭3名工程師竊密案，昨（2日）向智慧財產及商業法院追加起訴其中1名工程師任職的日商東京威力科創公司，具體求處罰金台幣1.2億元，智財商業法院今表示已分案，交給審理3名竊密工程師的合議庭一併審理。檢調調查，陳男在東京威力擔任行銷及產品經理，疑因害怕「掉單」、改善機台表現良率等原因，從2023年8月起至今年5月，說服吳、戈打開公司配發的筆電登入系統，持手機翻拍製程或實驗結果等機密共4次，事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。智財商業法院今表示，檢方本次追加起訴的刑事案件，和先前3名竊密工程師涉犯《國家安全法》的案情，具有相牽連的犯罪事實，因此分給同一股受命法官辦理。高檢署昨表示，本件追加起訴，是首件法人涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密被起訴個案。台積電2奈米製程，被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術」。檢方今年7月底陸續傳喚相關人員到案，訊後聲押禁見陳男3人獲准，今年8月底起訴3人涉犯《國安法》與《營業秘密法》等罪嫌，具體求處陳男14年徒刑、吳男9年徒刑、戈男7年徒刑，移由智財商業法院審理，裁定3人繼續羈押禁見。檢方在3名涉案工程師移審接押庭中，表明「仍有其他法人或自然人涉案」、已分案偵辦，成為陳男3人被認定有勾串滅證之虞的主因之一，智財商業法院上月（11月）25日裁定3名涉案工程師延長羈押禁見2個月。檢方隨即於昨天追加起訴東京威力科創公司（代表人伊東晃），涉犯《國安法》、《營業秘密法》共4罪嫌，具體求處罰金台幣1.2億元，理由為訊問陳力銘與東京威力相關員工，復比對全案事證及東京威力科創答辯資料，認為東京威力科創依法對陳男有監督責任，但欠缺踐行具體防範管理措施事證，應負法律規定之法人刑事責任。東京威力科創今（3）日回應，公司將遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反國家安全法等法則之行為，對於本次事件深感遺憾並致上深切歉意，同時也強化集團整體之法遵體系及稽核機制。