全球銅價最近一路狂飆，屢屢刷新歷史紀錄，背後三大力量同時推動，包括 AI投資潮帶動的巨大用電與配線需求，被認為是此行情的核心推手。市場人士直言，如今銅的地位彷彿「新的黃金」，供需失衡的壓力正加速累積，銅價恐怕將長期維持高檔。倫敦金屬交易所（LME）銅價自10月以來，節節攀升，目前每公噸已突破 1.1 萬美元，遠高於兩年前的8500美元。IRH Global Trading執行長梅赫拉形容，銅已是資源市場的新黃金，未來價格難以回頭。《金融時報》指出，近期需求暴衝，主要來自能源轉型、AI 基礎建設與全球軍備擴張三大領域。首先，電網升級與資料中心建置是主要漲價引擎。墨西哥礦商指出，綠能與AI所需的大規模電力輸配網路，需要大量銅材，每1百萬瓦（MW）用電，就要消耗27至33公噸銅，是傳統資料中心需求的兩倍以上。全球最大礦商之一必和必拓也預估，到2050年，資料中心整體銅需求將成長六倍。其次，中國仍是全球最大需求來源，IEA 指出，中國電網近年的加速擴張是銅需求成長的最大動能。即便中國經濟腳步放緩，印度與其他亞洲國家正在補上成長缺口。第三個關鍵是軍備需求。隨著各國強化國防支出，軍事用銅被認為是「隱性需求」。IEA警告，以目前全球已開採與規劃產能，到2035年只能滿足7成需求。在供應緊縮壓力下，全球礦業併購加速，爭奪銅礦成為今年重要趨勢。英美資源集團提出約500億美元換股案收購加拿大泰克資源（Teck），就是為了鞏固銅來源。另一方面，為了追趕需求，礦商正重新評估封存礦區、加速回收技術與採用新型開採方法。必和必拓執行長亨利表示，過去因經濟性不佳而關閉的礦區，如今在高銅價與技術進展下都有重新啟動的可能。