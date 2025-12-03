藝人林倪安捲小三風波！林倪安日前遭指控介入中職統一獅教練高志綱的婚姻，今（3）日晚間7點多，她於社群寫下109字首度發聲，「近期身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊」，並宣告原預計本月6日舉行的生日會有重大更動。
林倪安捲小三風波！109字發聲：身心俱疲
今稍早林倪安的社群IG、臉書，出現所屬公司發表的1篇聲明，「各位愛戴及支持倪安的朋友晚上好，僅代表倪安傳達，今年度生日會將有異動，近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊，請有參加生日會的粉絲朋友今明注意電子郵件信箱，將會傳達權益內容給您，以上！禾司國際。」
回顧林倪安被爆小三事件始末，有名網友在Threads指控林倪安介入高志綱婚姻，稱她在12強、台東遠征與多場活動中頻頻愛相隨，還曾在男方妻子蔡志潔面前大喊高志綱：「寶貝！」引發軒然大波。
不過隨即蔡志潔親上火線回應，表示夫妻倆與爆料無關，並於1日發出律師函澄清：「該帳號不是我。」並警告勿再冒名，強調若有心人士再利用自己名義造謠，將訴諸法律途徑處理，令外界看得霧煞煞。
林倪安以藝人身分自居 台大畢業擁19萬粉絲
林倪安自稱台大NTU管理碩士班學歷，IG累積超過19萬粉絲，不過背後並無經紀公司支持，卻倒是以「藝人」自居，平時接主持活動、拍攝形象照，也是單車運動愛好者，過去曾因穿著丁字褲、低胸小可愛騎單車拍照，而引發討論。
