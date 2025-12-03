我是廣告 請繼續往下閱讀

中日關係近期持續緊張，在發布避免赴日旅遊令後，中國官媒近日接連宣布，俄羅斯、柬埔寨對中國公民試行免簽政策。不過，俄國仍在戰爭、柬埔寨詐騙集團事件頻傳，中國網友完全不領情，狂酸「先不用，謝謝」、「誰愛去誰去，我不去！」據中國官媒《央視》、《新華社》報導，柬埔寨政府2日發布官方文件指出，將在2026年6月15日至10月15日，對中國公民試辦免簽證政策，每次入境允許停留14天。在這4個月的試辦期間內，中國公民不必申請簽證，也不需支付任何費用，僅需填寫電子入境卡即可入境，並可多次進出柬埔寨。但不少中國網友都相當傻眼，在社群上直呼：「送腰子過去？」、「真的是誰愛去誰去」、「看來電詐集團缺人很嚴重呀」、「那地方現在真有人去嗎？那得是多大膽子啊，太不把自己小命當回事了吧」、「而且知道這個消息也並沒有很開心」。此外，俄羅斯總統蒲亭1日簽署命令，即起至2026年9月14止，中國公民可免簽以旅遊和商務目的前往俄羅斯，免簽天數為30天。有網友嗨喊：「把去日本的遊客都截胡到俄羅斯了」、「哇塞 那我真的會心動了」、「夏天非常適合避暑」，但也有人傻眼反問: 「這是歡迎我們去前線觀摩？」「我要去開坦克、看極光」、「不去，謝謝！我的成長字典裡沒有“助紂為虐”一詞。」「去過俄，美簽很難辦下來」、「這個免簽。。誰去誰後悔。」。有網友認真建議，想去俄羅斯旅遊體驗一下什麼的不是不可以，但是別跟員警對視，也千萬不要露財，省流點就是，法國巴黎和義大利羅馬的混合加強版。至於柬埔寨，當地偷竊、搶劫、詐騙等案件（特別是騎摩托車搶劫案件）時有發生。旅遊最好坐車，在路邊走要嚴防偷搶。夜間儘量避免外出，必須出去應該結伴。加上柬埔寨賭博合法、電詐團夥較多的情況，個人建議是，如果去，要謹慎規劃行程。