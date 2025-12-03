我是廣告 請繼續往下閱讀

該決議有甚麼影響？對於台電而言，若未來幾年產生盈餘，將可以優先消除累計虧損，降低負債比率。但對於民眾而言，若未來再發生國際燃料價格波動，又加上政府撥補預算再阻擋，那麼電價調漲情況將更劇烈。

經濟部今（3）日召開第3次電價費率審議會，決議，考量政府爭取撥補預算屢遭否決，決議台電公司因「國際局勢變化，電價應調未調整下」產生累積虧損未彌平前，不再提撥電價穩定基金，雖然有助於台電更快打消累積虧損，但對於民眾就是喪失阻擋國際燃料波動的「銀彈庫」，讓電價風險更顯著。根據台電官網，台電今年1至10月稅前盈餘為694億元，年底有望結束「連3年虧損」；台電累積虧損為3,527億元，負債比率90.6%。電價穩定準備是當台電每年產生超額盈餘時，可以提撥部分收益到電價穩定基金以因應未來產生不可預期風險時，可以減緩電價調帳幅度。2021年電價穩定基金餘額仍有404.33億元，但是在2022年發生俄烏戰爭後，該經費已經迅速虧空，迄今仍無法彌補。經濟部一年舉行3次電價審議會，分別是3月、9月及12月。3月是決議4月至9月電價；9月決議10月至隔年3月電價；12月則是審查輸配電業各項費率適用期間為隔年一整年。此次審議費率主要為綠能業者進行綠電直轉供以及自用發電設備轉供自用時使用的電網使用費，一般民眾電價不受影響。此次電價審議會決議的包括反映採用儲能及抽蓄水力等快速起停資源的「輔助服務費率」、「電力傳輸過程中的物理性損失成本」、傳送電力分攤使用的變電所與線路成本的「轉供輸電費率及轉供配電費率」，以及電力調度費率。電價審議會決議，針對台電公司提報的成本資料充分討論，並決議各項平均費率合計值從每度0.8465元調整為0.7457元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.3052元。另外，經濟部表示，有關檢討去年線路設置費未足額反映部分，審議會決議應合理反映，以符使用者付費原則。其中低壓部分因去年未調整，本次調幅較高；高壓以上電力考量去年已部分調整，本次調幅較低，整體平均調幅約13%。該等費用多為新建房屋申請用電的建商或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用，對一般民眾影響較小，線路設置費率調整方案自明年1月1日起實施。