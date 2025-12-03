我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體大廠南亞科3日公布11月營收，高達101.68億元，是單月營收首次衝破百億元大關，創下歷史新紀錄，月增28.59%、年增多達364.89%；前11月營收達545.69億元，年增70.92%。記憶體供應吃緊，南亞科今年勢如破竹，2日公布10月獲利20.39億元、年增1006.38%，每股盈餘0.66元，年增高達1042.86%。第三季營收，則繳出187.79億元、年增130.91%，獲利15.63億元，每股賺0.5元，年增204%。也就是說，南亞科10月1個月就賺超過第三季整季。而南亞科11月營收又比10月營收月增超過28%，全年業績看俏。不過法人對成績並不全然領情，儘管投信轉買1908張，但外資已經連續2日賣超，今日更大賣19037張。南亞科3日股價高點158元，但盤中一度翻黑，終場收151元，上漲1%，成交量199362張。