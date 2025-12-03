天氣真的變冷了！受到東北季風增強影響，台灣從今（3）日晚間開始迅速降温。而前中央氣象局長鄭明典也表示，「0度線」正快速向南推移，預估將延伸至長江流域附近，讓朝鮮半島今天一整天都在0度以下。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，今（3）日起日本也將降雪，提醒有計畫前往日本、韓國的民眾務必多加注意禦寒、降雪導致的交通影響。
北半球0度線快速南移！鄭明典：朝鮮半島一整天都在0度以下
鄭明典今（3）日晚間在臉書發文，分析12月3日最新衛星觀測影像，發現0度線在太陽下山後迅速南移，甚至預期會延伸到長江附近。
鄭明典進一步說明，這種降溫現象除了源於冷空氣接觸地表的熱傳導，也包含輻射冷卻效應，以圖中緯度相似的朝鮮半島為例，在強冷空氣籠罩下，今日幾乎整天都在0度以下。因此，隨著0度線持續南移，晚間長江以北也將變為0度以下的低溫。
日本多地也迎接強降雪！台灣民眾出遊注意了
此外，鄰近日本也受到冬季型氣壓增強及北陸地區上空強烈寒流影響，將開始出現降雪！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」曬出歐洲模式降雪預測圖指出，受強烈冷空氣與溫帶氣旋影響，日本山陰、北陸、東北、北海道今（3）日及明（4）日都將有大雪。另外，東京、名古屋等地也可能出現雨雪天氣。粉專呼籲，這幾天前往旅遊的民眾務必注意當地天氣與交通狀況。
日本氣象廳也指出，北海道今日凌晨已出現路面積雪，自今（3）晚起至明（4）日，北部及西日本的日本海沿岸地區將迎來強降雪，東北地區至新潟縣在明（4）日清晨前的24小時內，累計降雪量可能達50至70厘米，恐影響大眾運輸系統。
資料來源：鄭明典、台灣颱風論壇｜天氣特急
