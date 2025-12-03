我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會11月三讀通過公投法第23條條文，恢復公投綁大選。總統賴清德今（3）日公布修正條文，同時批示「請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行」。立院日前通過公投法第23條條文，草案明定，主管機關應於公投案公告成立後1至6個月內舉行公投，期間內有全國性選舉時與該選舉同日舉行。對此，總統府發言人郭雅慧表示，立法院於11月26日咨請總統公布《公民投票法》第23條修正條文，總統已在今日公布。郭雅慧說明，為守護台灣民主，保障人民參政，總統在核批本件公布案時批示：「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行」。郭雅慧補充，總統府秘書長潘孟安已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。