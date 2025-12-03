我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG今（3）日宣布新賽季將把全場48分鐘改成40分鐘，希望與國際賽接軌。TPBL副秘書長程柏仁在今日對此做出回應，他表示TPBL並不會倉促跟進改制：「我們聯盟在休賽季就一直有在討論這件事情，所以我不會用『跟進』來形容」，因為聯盟的最高原則是不希望倉促上路。程柏仁表示，這項改革牽涉範圍廣泛，包括洋將薪資上限、比賽節次、人數安排等，都需要完整配套才能落實。針對PLG聯盟今日宣布，為接軌國際賽，最快明年將把全場48分鐘改為40分鐘的重大消息，TPBL副秘書長程柏仁在今日針對此重大改革做出回應。他表示，TPBL聯盟在休賽季期間一直都有就縮短比賽時間進行討論，但他強調，「我不會用『跟進』來形容」，因為聯盟的最高原則是不希望倉促上路。程柏仁指出，這項變革對聯盟而言牽扯範圍極廣，若貿然實施，將可能對球員乃至臺灣籃壇造成傷害。他認為，賽制調整絕非「說改就改」這麼簡單，而是必須將聯盟整體的長期發展納入考量。程柏仁進一步解釋了賽制改革背後複雜的連動關係。他提到，一旦比賽分鐘數減少，聯盟必須同步完善諸多配套措施，其中包括洋將的薪資上限、各節的人次限制，甚至是對現行球員數量能否支撐賽季的評估，以及是否需要新增更多場次來平衡比賽分鐘數的減少。程柏仁表示，「這些因素環環相扣，絕不能只決定要改，而將後續影響置之不理。」他強調，TPBL 的執行方式是「先照著規矩走」，若聯盟最終確認方向是要改為 40 分鐘，那麼必須將所有的配套措施都討論完畢，並得到各球團的共識後，才會統一對外宣告。聯盟絕不會「先說要改40分鐘，然後剩下的以後再說」。程柏仁同時表示，TPBL支持所有對聯盟發展有利的改變方案，但聯盟不會為此設下時間限制，也沒有「一定會改」的承諾。他總結道，TPBL 的目標是將所有細節討論完備，避免因時間壓力而將就地做出決策，確保每項改變都是真正對聯盟有益後才會執行。