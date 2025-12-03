我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星大谷翔平再度成為美國名嘴攻擊的對象。過去多次以偏頗言論引發爭議的知名「詹黑」、體育主持人史密斯（Stephen A Smith）近日再度「點名挑釁」大谷，引發美國球迷大規模反彈，直批他「完全不懂棒球」。史密斯日前在Podcast節目「Joe and Jada」中提到，他曾向道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）詢問大谷的歷史地位。羅伯斯當時表示：「棒球史上很難找到比邦茲（Barry Bonds）更好的打者。但若把投打二刀流納入考量，放眼全世界現役球員，大谷翔平就是最強。他是唯一可以和貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論的選手。」然而史密斯卻強行總結為：「要點就是，打者層面沒人能超越貝比魯斯）。」刻意扭曲原意的說法瞬間引爆批評。節目主持人、饒舌歌手Fat Joe也當場反駁，指出大谷在本季季後賽既能奪三振又能單場炸裂3轟的驚人表現，並強調：「傑克森（Reggie Jackson）在1977年世界大賽第6戰敲出3轟已經很瘋狂了，但大谷是先上場投球，還能打出3轟。怎麼能說他不能在10月發揮？」但史密斯卻未正面回應，急忙將話題轉移，讓大批球迷更加不滿。事件曝光後，美國球迷湧入社群痛批：「史密斯的反大谷情緒根本停不下來」「他完全不懂棒球」「大谷會把邦茲的紀錄全部改寫」「大谷就是GOAT，結案」「拜託Smith去看一下世界大賽吧」。隨著大谷持續創造歷史，關於他的比較、評論與爭議只會越來越多，但球迷的反應也同樣展現，他的影響力已遠超球場。