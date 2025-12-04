東北季風今（4）日清晨威力最強，中央氣象署表示，全台低溫15至18度、空曠地區再降2至3度，平地清晨可能下探12度，周五（12月5日）北台灣持續濕冷，基隆北海岸、宜蘭有雨，周末（12月6日至12月7日）各地回暖、多雲到晴，下周一（12月8日）東北季風再增強。
今天的天氣：北台灣又濕又冷 南北溫差大
12月4日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響、水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸、宜蘭仍有局部短暫雨，花蓮、台東、恆春半島、大台北、中南部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
氣溫方面，今天清晨各地氣溫15至18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，白天北部、宜花高溫也只有19度至21度，中南部及台東高溫也略降到24度、25度，南北溫差較大，南來北往的民眾要注意氣溫變化。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、
環境部提及，東北季風影響，境外污染物影響逐漸趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：水氣減少 早晚溫差大
12月5日明天的天氣，氣象署提及，東北季風持續影響，北部、宜花天氣較涼，其它地區早晚也涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣溫部分，明天西半部、宜蘭早晚低溫15至18度，花東19度；白天高溫在北部、東半部20至23度，中南部26度左右。
一周天氣：周末東北季風減弱 下周一又有冷空氣
氣象署提及，周末兩天東北季風減弱，北台灣白天高溫回到23至24度、中南部27至28度；水氣減少的情況下，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，全台多雲到晴的天氣為主。
下周一、下周二（12月9日）東北季風再增強，各地低溫下滑到15至19度，高溫在北部、宜蘭只有21至22度，花東24至26度，中南部26至27度；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
