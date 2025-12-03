我是廣告 請繼續往下閱讀

今年9月，高雄一名29歲戴姓男子與陳姓女子分手後不肯放手，長期跟蹤前女友又遭冷處理，一氣之下竟帶著汽油在女友住處堵人，闖入家門後，朝自己身上潑灑汽油，揚言「同歸於盡」，女子嚇得尖叫，家人破門救援，躲過一劫。事後男子被逮捕，辯稱是要嚇唬女子，否認有殺人意圖，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，並求處7年重刑。監視器拍下男子騎乘機車進到加油站後，遞出白色水桶，給加油站人員加滿汽油，載著油桶離開，而他竟是載著油桶去找前女友，去她的工作室，放話要引火。檢方指出，今年7月戴男和陳女分手後，陳女陸續察覺戴男時常「神出鬼沒」跟蹤，只要她出現在某處，對方很快就出現，直覺異常後請友人檢查機車，赫然發現遭人暗裝GPS定位器，嚇得立刻拆除。失去追蹤線索的戴男，改以「守株待兔」方式到陳女上班處及小港住家守候，但女方始終冷處理、不願復合。9月24日晚間11點多，戴男再度赴陳家堵人，恰巧遇到陳女繼父在外餵貓，他趁隙溜進屋內，直奔二樓房間，見到陳女後立刻反鎖房門，拿出事先準備好的汽油往自己身上澆淋，情緒激動地嗆聲要陪她一起死。警方獲報後火速將戴男逮捕，訊後依殺人未遂、恐嚇、違反家暴法等罪名送辦，檢方複訊後聲押獲准。從監視畫面中可以發現，戴男帶著空塑膠桶騎機車進加油站加油，工作人員為他加油完畢後即離去，不久後某晚就到陳女在小港區的住處內潑灑汽油還持刀怒嗆要同歸於盡，陳女受到驚嚇向家人求援破門，戴男見狀趕緊逃逸。戴男在案發前騎機車前往加油站購買一桶汽油畫面曝光，另外，在身上也被搜出用來恐嚇陳女的刀械。戴男偵訊時辯稱，只是想嚇人，還強調刻意使用「無法點燃的打火機」，無縱火殺人之意。不過檢方認定其行為具高度殺人危險性，且事後毫無悔意，存在再犯風險，偵結後依殺人未遂罪起訴，並向法院具體求處7年以上重刑。