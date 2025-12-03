Google今（3）日宣布Android 16更新，讓裝置變得更聰明，管理日常也更加輕鬆，從過去一年一次的大型更新慣例，改為更頻繁的發布。只要新功能準備就緒，使用者就能在第一時間體驗最新應用。從今天開始，符合條件的Pixel裝置將陸續收到更新通知。
更專心：AI 通知摘要、通知整理
協助使用者保持專注的不份，Google提到雖然通知功能能幫助用戶即時掌握資訊，但過多可能反而讓人分心，甚至感到疲乏。因此推出了兩項全新的智慧功能，協助過濾不必要的干擾：
AI通知摘要：可以自動濃縮冗長的訊息和群組聊天內容，讓使用者在鎖定螢幕上一眼就能掌握重點與脈絡，大幅節省閱讀時間。
通知整理：系統會自動辨識並把次要通知進行分類或靜音，例如：促銷活動、新聞推播和社群動態等，讓使用者更能專注處理手邊的事情。
家長安全監護功能再升級
持續協助家長，引導孩子與青少年建立健康的數位使用習慣。透過 Android 設定中的全新「家長安全監護」選項，家庭成員現在可以透過統一整合的入口，使用內建的裝置管理功能與 Google Family Link。這項功能受到 PIN 碼的安全保護，讓家長可以直接管理孩子裝置上的相關設定。
設定每日使用上限： 規劃裝置每天可使用的時數，協助建立良好的使用習慣。
安排休息時間： 在特定時段，例如：晚上就寢時間，設定自動鎖定裝置，確保孩子擁有不受干擾的優質睡眠。
管理應用程式： 針對特定應用程式設定使用時間限制，或完全限制使用。
彈性延長時間： 當設定的使用時間快要結束時，家長可以彈性延長使用，或延長原本設定的休息時間。
協助辨識可疑詐騙資訊
透過「畫圈搜尋」，可以輕鬆搜尋螢幕上看到的任何內容，包括那些可疑的詐騙資訊。這項功能將結合來自網路的資訊與 AI 摘要，協助判斷內容是否可能涉及詐騙，並提供相關指引與建議步驟。不需要切換應用程式或中斷目前的瀏覽體驗，就能直接辨識潛在風險，提升數位安全。
Chrome上固定重要資訊
現在可以在 Android 手機的 Chrome 瀏覽器中使用「固定分頁」功能。無論是每日必讀的文章，或是正在規劃的旅遊行程，都可以輕鬆把固定在瀏覽器的最前方。讓你隨時都能輕鬆接續上次的瀏覽進度，不用再從眾多分頁裡面反覆翻找想要的資訊。
資料來源：Android 16
我是廣告 請繼續往下閱讀
協助使用者保持專注的不份，Google提到雖然通知功能能幫助用戶即時掌握資訊，但過多可能反而讓人分心，甚至感到疲乏。因此推出了兩項全新的智慧功能，協助過濾不必要的干擾：
AI通知摘要：可以自動濃縮冗長的訊息和群組聊天內容，讓使用者在鎖定螢幕上一眼就能掌握重點與脈絡，大幅節省閱讀時間。
通知整理：系統會自動辨識並把次要通知進行分類或靜音，例如：促銷活動、新聞推播和社群動態等，讓使用者更能專注處理手邊的事情。
持續協助家長，引導孩子與青少年建立健康的數位使用習慣。透過 Android 設定中的全新「家長安全監護」選項，家庭成員現在可以透過統一整合的入口，使用內建的裝置管理功能與 Google Family Link。這項功能受到 PIN 碼的安全保護，讓家長可以直接管理孩子裝置上的相關設定。
設定每日使用上限： 規劃裝置每天可使用的時數，協助建立良好的使用習慣。
安排休息時間： 在特定時段，例如：晚上就寢時間，設定自動鎖定裝置，確保孩子擁有不受干擾的優質睡眠。
管理應用程式： 針對特定應用程式設定使用時間限制，或完全限制使用。
彈性延長時間： 當設定的使用時間快要結束時，家長可以彈性延長使用，或延長原本設定的休息時間。
協助辨識可疑詐騙資訊
透過「畫圈搜尋」，可以輕鬆搜尋螢幕上看到的任何內容，包括那些可疑的詐騙資訊。這項功能將結合來自網路的資訊與 AI 摘要，協助判斷內容是否可能涉及詐騙，並提供相關指引與建議步驟。不需要切換應用程式或中斷目前的瀏覽體驗，就能直接辨識潛在風險，提升數位安全。
現在可以在 Android 手機的 Chrome 瀏覽器中使用「固定分頁」功能。無論是每日必讀的文章，或是正在規劃的旅遊行程，都可以輕鬆把固定在瀏覽器的最前方。讓你隨時都能輕鬆接續上次的瀏覽進度，不用再從眾多分頁裡面反覆翻找想要的資訊。