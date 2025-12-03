我是廣告 請繼續往下閱讀

第一金控今（3）日舉行法人說明會，由於央行將於12月18日召開第4季理監事會，利率、房市管控政策是否調整引關注。不過，第一金認為，房價沒明顯回落，短期央行不太可能對自住以外的不動產措施做鬆綁，也沒有降息空間。至於投資人關心的股利政策，第一金表示，明年現金股利、整體股利一定比今年高，現金股利配發率至少60%。第一金與旗下子公司第一銀行前3季累計稅後淨利同創歷史新高，金控獲利達新台幣216.99億元，年增4.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元，其中子公司第一銀行稅後淨利205.51億元，年增5.7%。除銀行獲利表現亮眼之外，銀行以外子公司獲利亦有所斬獲，合計累積稅後淨利達新台幣20億元，年增6.3%。至於銀行獲利成長動能，主要受益於淨利收及淨手收分別年增9.2%與9.1%，前者受惠存放款穩健成長與外幣資金成本減降，後者則因積極衝刺高資產財管業務，帶動前3季財管手收年增率高達23.7%所推動，其中又以銀行保險銷售成長32.9%表現最為亮眼。在追求獲利成長的同時，前3季銀行淨呆帳提存費用較去年同期下降13.1%，逾放比較同期下降至0.17%，覆蓋率則上升至847.89%，顯示銀行在積極展業之際，亦注重維護資產品質，在獲利與風險之間取得平衡。展望2026年，第一金認為，受到今年台灣對外出口暢旺的高基期效應影響，主計處預期明年台灣經濟成長率僅2.81%，美國經濟成長走緩，估明年將降息2次，時間點須視就業市場狀況而定，若惡化應會落在上半年。在台灣部分，觀察通膨率及失業率數字，景氣沒太差，加央行房市管制政策延續，明年也沒降息空間。對於房價看法，一銀指出，由於各地區存在些許溢價空間，不排除部分個案有微幅鬆動，但建商在土地、營造等成本墊高之下，加上要顧及預售客戶利益，不太可能輕易調降售價，轉而以贈送裝潢、擴大優惠等方式，以維持房價穩定。也因為房價沒明顯回落、還處在高檔，一銀預期，央行短期內不太可能鬆綁房市管制，但針對自住族群，政策已有調整，《銀行法》第72-2已將青安貸款排除，新青安撥貸情況也有大幅改善。面對景氣降溫的挑戰，第一金也強調，銀行將調整放款結構，爭取台商海外投資與聯貸商機，並深耕亞灣專區，開拓私人銀行業務版圖，引進AI科技增進營運效率。同時，提升證券、人壽子公司市場競爭力，打造金控第二獲利引擎，追求第一金獲利穩健成長的永續目標。在股利政策部分，第一金表示，明年現金股利配發率將自52%提高到最少60%，具體數字須待董事會最後確認，6成是最基本「保底」的水平，一般金融業現金股利配發率落在50%至60%左右，基本上以現金股利為主，股票股利著重搭配性，預估明年配發率與現金股利一定高於今年。