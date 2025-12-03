我是廣告 請繼續往下閱讀

針對新竹攻城獅球星高國豪因家務事互毆遭檢方起訴，進而遭TPBL聯盟祭出停賽處分一事，TPBL副秘書長程柏仁今（3）日詳述了聯盟的決策時間軸。他坦言，聯盟在事件爆發初期，並不知情高國豪的私人糾紛已涉及刑事案件，將處分時間延宕歸咎於「溝通上的誤差」，並表示聯盟在休賽季將會著手研議補強通報機制。私約嫂子風波尚未平息，兄弟互毆影片再度曝光，使高國豪的場外爭議持續升溫。27 歲的他自2023年起深陷家務風波，去年 6 月因被爆私訊邀約胞兄高國強妻子劉家菱，引發軒然大波。雖最初否認，但最終與妻子共同道歉承認「確有不成熟行為」，形象重挫。同年底的家族聚會中，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強再度爆發激烈衝突，從餐廳內一路打到街頭，警方到場才止息。三兄弟其後互控傷害、恐嚇，案件於今年 9 月遭宜蘭地檢署起訴，近期即將宣判。近日這段「兄弟互毆」的完整影像再度在網路流出，細節包括高國豪被壓制在地、遭嗆聲「要弄斷你的腳讓你沒辦法打球」等情節全被揭露，使此案再度成為輿論焦點。TPBL在周二時對高國豪祭出「停賽處分」，對於聯盟為什麼沒有在去年事件爆發時就做出處分，副秘書長程柏仁有些無奈地解釋：「聯盟事前只知道高國豪有私人糾紛，但『完全不知道有打架的狀況』，更不知情該事件已於今年九月被檢察官起訴，正式成為刑事案件。」「聯盟知道事態有這麼嚴重，是在禮拜一中華隊在比賽的時候。」程柏仁表示，聯盟一知情後立即向攻城獅球團求證，確認事件屬實後，會長便指示「該照規章走」。至於高國豪已於九月被檢方起訴，為何能持續出賽？程柏仁坦言，這段時間「聯盟這邊真的是不知情他有被起訴」。他推測，當時攻城獅球團可能也認為此事仍在和解階段，因此沒有向上級回報刑事涉案的嚴重性。程柏仁表示：「我覺得應該算是一個溝通上的誤差。」對於「檢察官起訴是否就該停賽」的文字定義，程柏仁說道聯盟現行規章確實是如此認定。但他透露，聯盟將在後續的休賽季期間，與7支球團討論現行規章是否有優化空間，例如是否應改為「一審宣判後才進行停賽處分」。此外，聯盟也將討論如何建立機制，確保在發生類似情況時，球團能夠第一時間知情並通報聯盟，以「補漏」通報機制。