調查局偵辦京華城土地「左手換右手」非常規交易案，上周約談沈慶京後，今天再約談沈慶京長子沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎到案，訊後移送台北地檢署複訊，檢方3日再指揮調查局約談沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎，訊後各交保50萬元、30萬元。當時京華城土地底價為342億元，決標溢價多達30億元，加上中石化就是京華城大股東，兩者屬同一集團，外界批評此案疑似沈慶京為了解決集團聯貸壓力以及自身債務問題，檢方認為買賣雙方均為沈慶京公司，懷疑其主導「左手賣右手」套利，上周首度約談沈慶京到案，訊後以700萬交保。檢調追查，京華城土地標售疑不合營業常規，中石化、鼎越、京華城皆屬威京集團，中石化不斷增資，使資本額1億元的鼎越開發，得以參與京華城土地標售案，最終以372億1萬元高價購入土地，2021年完成土地過戶。檢調5月間發動搜索，諭令中石化現任董座陳瑞隆200萬交保、中石化前董座林克銘500萬交保、前藍營智庫經濟學者朱雲鵬120萬交保、中石化現任總經理陳穎俊100萬交保、威京集團法務經理陳俊源等人30萬至80萬交保。沈慶京是在11月間到案後被諭令交保700萬元，釐清集團決定標售過程以及金流，再約談當時鼎越開發的董事長朱亞虎，以及現仍為鼎越開發董事的沈輝庭到案說明，2人訊後都獲得交保候傳。