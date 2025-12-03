年輕人竟然開始改用長輩最愛的「掀蓋皮套」？近期在社群平台上，有高中生分享，班上突然流行起「掀蓋皮套」，這個長期被視為長輩愛用款的成熟風商品。沒想到貼文意外引爆共鳴，一票年輕人紛紛回應：「掀蓋皮套真的很好用！長輩真的有遠見」，也意外讓掀蓋皮套曾一度是最流行時尚產物的歷史被挖出！
年輕人不愛一般手機殼了！「掀蓋皮套」重返流行
近期在社群平台 Threads 上，有高中生發起討論，表示最近班上開始流行使用「掀蓋式皮套」，取代一般手機殼，隨後還展示了皮套的附加功能，不但能放證件、還能當作臨時手機架、釋放雙手追劇。且對比現在動輒上千元的空壓殼或是軍規保護殼，掀蓋皮套在網路上常常是2百多元的超便宜價格。
貼文曝光後，立刻引發超過 2 萬名網友關注，更吸引一票同樣使用掀蓋手機殼的年輕網友出面回應，「這個真的比市面上一堆軍規什麼的還耐摔，還帶支架卡套，重點是還很便宜，CP 值超高」、「裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的」、「以前只要拿這種手機殼，都會被同儕酸是老人，我都堅持這種殼才方便…可以當手機支架、旁邊可以放學生證、悠遊卡或提款卡」、「我媽都用這種，流行果然會循環」、「流行會循環，我最近也在看掀蓋的手機殼」、「長輩真的很有遠見」。
也有不少人驚呼，「文藝復興的週期怎麼越來越短」、「近幾年不愧是復古起來了，那種手機殼好像是 10 年前在流行的…怎麼可以越活越遠古」、「長輩愛用的時候年輕人不會用，等長輩開始不用時換年輕人愛用」。
掀蓋皮套曾經是時尚最尖端！HTC 智能皮套紅極一時
如果從目前台灣人手機使用習慣來看，多數會購買掀蓋式皮套手機殼的，大多都是有一定年紀的長輩。不過，其實智慧型手機皮套剛推出時，曾有一段期間是流行時尚最前端的產品！
《NOWNEWS》記者本人在 2015 年時，使用當年度剛發表的 HTC One M9，當時這支高階旗艦機型最潮的手機殼，就是官方推出的「Dot View 側掀洞洞智能皮套」。
Dot View 這款皮套最早從 HTC One M8、Butterfly 2 開始搭配，正面設計了許多小洞，讓手機在待機且未掀蓋的狀態下顯示出時間、剩餘電量、來電等重點資訊，甚至可以自訂跑馬燈文字、玩小遊戲，在當時可說是時尚尖端的概念設計與創舉。
不過隨著時間推移，HTC 品牌光環逐漸退去，智慧型手機市場上再也沒有出現能與軟體互動的特殊掀蓋皮套，成為HTC愛好者們共同擁有的一段獨特但短暫的時代記憶。
