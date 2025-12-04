根據星巴克官網，今（4）日周四「買一送一」foodomo外送優惠，77.5元起開喝特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤；星巴克表示，周五全台門市歡樂耶誕購物派對，全品項享85折優惠。CAMA CAFE表示，年末會員慶CAMA CAFE APP咖啡85折可寄杯，《NOWNEWS今日新聞》記者整理本周咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
今「星巴克買一送一」！全台門市耶誕購物「全品項85折」優惠
星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好買一送一優惠：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
星巴克全台門市「全品項85折」歡樂耶誕購物派對優惠！星巴克表示，2025年12月5日（五）全台門市歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠；還加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！優惠包括：咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品，但不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
CAMA CAFE：咖啡優惠85折「可寄杯跨店取」！
CAMA CAFE表示，一年一度年末會員慶登場，12月5日至12月14日，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品，可享「85折寄杯跨店取」年度最優惠！三種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項每種寄杯組合限購一組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
資料來源：星巴克、foodomo、CAMA CAFE、CAMA CAFE APP
