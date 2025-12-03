我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣竹北市3日清晨發生重大家暴殺人案。82歲翁姓老翁凌晨5點多主動撥打110，聲稱自己「把老婆殺了」。警方到場後發現70多歲妻子倒臥房內、明顯死亡。檢警初步調查顯示，翁男疑似情緒失控、身心狀況相當不穩，在與妻發生口角時，徒手及持按摩棒、鈍器多次擊打妻子致死。新竹地檢署晚間依家庭暴力殺人罪嫌向法院聲請羈押，詳細案情仍待釐清。警方調查，這起案件發生在竹北市科大一路一處民宅，翁男與妻子平時同住。近年家屬曾發現他疑似出現被害妄想症狀，也曾帶往就醫治療。根據初步調查，今晨疑似因口角或情緒激動，一時情緒激動，因而動手，並持按摩棍棒毆打妻子。警方趕抵時，他神情恍惚、語意混亂，無法清楚說明犯案動機與過程。第一時間警方封鎖現場並通知鑑識人員採證，死者遺體已由檢察官相驗，後續將再進行解剖以釐清確切死因。檢方表示對死者家屬深感遺憾，代理檢察長姜貴昌在獲報後高度重視，立即指示外勤檢察官及國民法官小組成員會同警方成立專案小組偵辦。今日由專責檢察官帶同法醫進行相驗並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會也同時提供被害人家屬法律支援與心理輔導。檢方指出，翁男經訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。新竹地檢署將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。