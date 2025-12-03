我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府副秘書長何志偉今（3日）代表總統賴清德出席「全球青年領袖之路」成果展，與青年交流國際參與心得。何志偉表示，最熱議的話題，是日本天后濱崎步在中國的演唱會被取消後，仍在無人的會場開唱，那股「我可以被阻擋，但我不會屈服」的精神，就是台灣在國際上活生生的寫照，「我們面對打壓無所不在，但我們靠的是實力硬撐出一條路 」。何志偉今在臉書發文，他代表總統賴清德出席「全球青年領袖之路」成果展，到了現場大家最熱烈的討論還是濱崎步，因為這真的是2025年最大條的新聞之一，濱崎步獨步全球「萬人響應，一人到場」演唱會，到今天為止還在震撼當中。何志偉形容，濱崎步在無人的會場裡依然全力開唱，那股「我可以被阻擋，但我不會屈服」的精神，就是台灣在國際上活生生的寫照，「我們面對打壓無所不在，但我們靠的是實力硬撐出一條路」。他也特別感謝世台基金會、僑委會、教育部，一路把台灣青年推出去、把世界帶進來，大讚世台基金會真的很強，還邀請他去美國紐約大都會隊主場開球，但他始終認為：外交不是政府單打獨鬥，是民間一起打的團隊賽。因此，何志偉也向基金會推薦101董事長賈永婕以及民進黨立委郭昱晴，要讓世界看到更多元、更文化、更有溫度的台灣。最後活動大成功！證明台灣的能見度不是一個人撐起來的，而是大家一起，把台灣推向世界舞台。何志偉也提到，今天發表的三位代表：陳奕汝、江翊潔、陳妮妮，不只走出去，是走進聯合國、走進國際現場。每一次舉手、每一段發言，都在替台灣發光。國際事務不是離台灣很遠，它就在你們的企劃、紀錄、故事裡。你們不是在參與國際，是正在形塑台灣的未來長什麼樣子，因為有你們台灣被看見了。