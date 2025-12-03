我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷及鄰近省份今（3）日再度被厚重霧霾籠罩，PM2.5細懸浮微粒濃度全面超標，多個地區測得紅色警戒值，空氣品質已被視為「危害健康」。全泰國至少有超過10個省份受到影響。泰國地理資訊與太空科技發展局（Gistda）今天上午8點公布監測數據顯示，曼谷與10座鄰近省份的PM2.5濃度落在78.6到91.9微克之間，遠高於泰國官方訂定的37.5微克安全標準。污染最嚴重的地區為龍仔厝府，濃度高達91.9微克，其次依序為暖武里府（86.2微克）、曼谷（85.6微克）、沙沒巴干府（85.1微克）、佛統府（84.7微克）、羅勇府（83.8微克）、北柳府（82.6微克）、春武里府（81.9微克）、巴吞他尼府（81微克）、龍仔厝府（80.5微克）與叻丕府（78.6微克）。另有30個省份落在橘色等級，代表已對健康造成初步危害，PM2.5濃度介於38.9至72微克之間。包括大城府、佛丕府、巴真府、尖竹汶府、達叻府、華富里府、莎拉武里府、北碧府、紅統府、素攀武里府、信武里府、班武里府、烏泰他尼府、呵叻府、廊開府、那空那育府、沙繳府、猜納府、碧差汶府、北欖坡府、猜也奔府、披集府、孔敬府、彭世洛府、烏隆他尼府、叻丕府、黎府、素可泰府、武里南府與甘烹碧府。另有23個省份空氣品質良好至非常良好，多位於泰國北部及南部，PM2.5數值落在9.7至25微克之間，包含夜豐頌府、安納乍能府、穆達漢府、那空帕農府、帕府、春蓬府、宋卡府、南邦府、汶干府、那拉提瓦府、素叻他尼府、清邁府、耶梭通府、喀比府、帕堯府、沙敦府、那空是貪瑪叻府、攀牙府、難府、四色菊府、黎逸府、沙功那空府與惹拉府。另外13個省份則落在中度污染等級，PM2.5介於25.2到33.7微克，包括彭世洛府、南奔府、北大年府、瑪哈沙拉堪府、廊莫府、清萊府、董里府、普吉府、素林府、博他侖府、拉廊府、烏汶府與加拉信府。泰國氣象局預估，靜風與逆溫層將使霧霾問題持續至下週四，不過從明天起至下週二期間，風勢稍強的時段有望讓部分空污得到短暫緩解。