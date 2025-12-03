我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL今（3）日在短暫的休賽期後重燃戰火，臺北台新戰神隊在主場和平籃球館迎戰人手短缺的新竹御嵿攻城獅。此役戰神克服最多18分的落後劣勢，最終靠著「戰神」洛夫頓在末節「73秒內連砍7分」的驚人表現，以100：98 逆轉險勝攻城獅，終止了近期的2連敗。此外，攻城獅狀元劉丞勳在末節不慎扭傷腳踝退場，對此他賽後表示：「當下比較痛，現在還可以，回去還會再做一下檢查。」儘管攻城獅隊一哥高國豪因涉及刑事案件遭聯盟停賽，加上帕塞獅、蕭順議與朱雲豪缺陣，兵源短缺，但攻城獅在上半場表現強勢，一度領先多達18分。不過比賽進入第四節後，戰神展現了捍衛主場的決心。洛夫頓成為「關鍵先生」，全場貢獻24分、7籃板，其中有16分集中在下半場。尤其在比賽最後階段，洛夫頓在短短73秒內連砍7分，強勢接管比賽，成為戰神逆襲成功最大功臣。賽後談到這段驚人的爆發，洛夫頓坦言自己並不記得場上細節：「我其實有時候都不記得我在場上做了什麼，因為我就是想幫球隊拿下勝利，但這可能是我有記憶以來生涯最棒的 73 秒。」他強調，下半場更團隊的打法才是贏球關鍵。戰神本土球員方面，丁聖儒拿下10分為本土最佳，並在末節貢獻6分。他點出球隊問題：「上半場落後是因為防守交代不夠清楚，下半場溝通節奏找到後，防守端做得更好，我們如果要成為更好的球隊，就應該要繼續保持。」飲恨輸球的攻城獅雖然終場未能守住勝果，但主帥威森對球隊的表現表示肯定。他表示：「沒有了高國豪、帕塞獅、蕭順議以及朱雲豪，我們今晚確實人手短缺，但今天劉丞勳、盧冠軒都盡力做好自己的角色，這些都不是藉口，我們的責任就是找到解決之道去競爭。」頂上先發的選秀狀元劉丞勳扛起重任，此役拿下14分，末節雖不慎扭傷腳踝退場，但他仍表示：「謝謝教練團與隊友，願意把球分給我。也很謝謝球迷的支持，不管到哪裡都有他們的吶喊聲，讓我很享受在各個球場打球。」