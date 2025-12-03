我是廣告 請繼續往下閱讀

據傳微軟將調降人工智慧（AI）軟體需求，市場對AI題材的疑慮再次升溫，美股3日開盤走低，標普500指數下跌0.2%、那斯達克指數下跌0.5%、道瓊工業指數開出平盤，AI類股也隨微軟下跌。截至美東時間上午10時5分，道瓊工業指數上漲123.69點或0.26%，標普500指數翻紅上漲4.78點或0.07%，那斯達克下跌23.74點或0.1%，費城半導體指數翻紅上漲23.5點或0.33%。個股部分，微軟下跌2.6%、輝達下跌0.66%、英特爾下跌0.23%、台積電ADR下跌0.61%、Meta下跌0.21%、蘋果上漲0.51%、谷歌上漲0.37%。美國財經媒體CNBC報導，《The Information》稱微軟將調降人工智慧（AI）軟體需求，股價下跌2%，其他AI類股如輝達、博通也都受影響承壓。美國有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業11月就業人數意外減少3.2萬人，不僅遜於經濟學家估計的增加1萬人，更寫2023年3月來最大減幅。儘管就業數據疲軟，但交易員可能押注私部門就業機會的減少，會促使聯準會（Fed）在下週舉行的今年最後一次會議上降息。芝商所FedWatch工具顯示，市場預期在即將召開的會議上降息的可能性約為89%，遠高於11月中旬的預測機率。比特幣週三繼續上漲，交易價格超過 92,000 美元。投資人正在評估年底股市反彈的可能性，因為從歷史數據來看，12 月的交易對美國股市來說是個好兆頭，而且 11 月股市表現低迷，獲利回吐導致一些高估值股票的估值下降。富國銀行首席股票策略師Ohsung Kwon表示，人工智能行業的盈利將繼續保持強勁勢頭，將能看到一些此前遭受重創的行業做出更多貢獻，而且我們開始看到一些週期較短的工業板塊和此前遭受重創的行業，股價表現更加強硬。