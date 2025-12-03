我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部連日豪雨引發大規模洪災，不只居民受困，連帶也讓汽車與高科技零件的供應鏈全面卡關。部分主要幹道中斷、鐵路停擺，出口貨物無法順利運往馬來西亞，外界憂心泰國長年建立的供應鏈可信度將受到動摇。泰國商務部指出，南部運輸路網大受影響，合艾成為整個物流體系的最大瓶頸。雖然邊境檢查站仍維持開放，但通往檢查站的大部分道路不是被淹，就是根本無法通行，出口商只能乾著急。泰國商務部警告，供應中斷若反覆發生，買家勢必尋找替代市場，越南與印尼都在伺機而動。一旦外國買家在此時轉向，要把訂單搶回來恐怕比想像中更艱難。泰國政府先前估計，本次洪災可能造成高達5,000億泰銖的經濟損失。《彭博》報導分析，若電子零組件、汽車零件與濃縮乳膠等主要出口品項持續停擺，泰國每個月恐額外損失約4億美元。不過，泰國央行行長維泰仍認為，災情對整體經濟的衝擊相對有限。根據《曼谷郵報》報導，維泰指出，合艾的經濟活動占全國GDP約2.6％，此次洪災對GDP成長的影響預估僅約0.1至0.2個百分點。儘管如此，他也坦言，災區居民面臨的生活壓力遠比宏觀經濟數字更沉重，因此央行正與泰國銀行家公會協調，將推出債務減免措施，協助當地居民度過難關。另外，泰國財政部長埃尼提表示，內閣已拍板一項總額2,670億泰銖的中小企業紓困計畫，其中包括國有銀行提供的2,170億泰銖低息貸款，以及500億泰銖的貸款擔保機制，盼能替中小企業注入急需的資金，降低營運成本。埃尼提說，當前中小企業的資金流動性幾乎枯竭，政府必須盡速灌注資金，協助企業重回正軌。他預估，這項措施將在2026年為泰國經濟額外貢獻0.36個百分點，並協助超過107,000家企業紓困。