我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政府原訂於11月29日公布的重要跨海大橋招標結果，因中國企業提出低價標，引發國安疑慮，導致整體程序臨時延後。官方表示，亞洲開發銀行仍在進行審查，待出具「無異議函」後，才會公布得標者。馬尼拉公共工程部回應《彭博》時並未提及航運團體對中企背景的警告，只強調亞開行目前正檢視投標方案的技術與財務內容。該部指出，招標結果與開工通知會在未來幾週內發布。這座跨海大橋預算約39億美元，全長約32公里，將連接甲米地省與巴丹省，完工後可把通行時間從5小時縮短至45分鐘，被視為舒緩大馬尼拉交通壅塞的重大工程。此次延後授標的是其中預算為72億5,000萬披索的陸域引橋項目。菲律賓媒體指出，本項工程共有8家廠商取得合格投標資格，其中5家為中國企業或與中企合作的團隊。多家中企報價明顯具有價格優勢，其中中國港灣工程公司更以48億7,000萬披索投標，甚至低於原始預算，立即引發敏感反應。菲律賓島際航運協會與多個海事團體已公開呼籲政府排除中國港灣投標，協會於10月在臉書公開寫給公共工程部長與國防部長的信，指若將敏感基礎建設交由中國企業承接，恐造成「不可接受的破壞風險與情報搜集風險」，並點出中企國安風險與商業誠信疑慮。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的南海事務顧問森蒂諾也透露，他確實聽聞部分政府單位正在重新檢視此工程。他表示，菲律賓有專門的部門會評估重大工程是否能繼續推動，而企業背景若引起疑慮，也可能成為延後程序的原因之一。