2026新北市長選戰，民進黨早已確定由立委蘇巧慧出戰，但藍白人選遲未決定，備受外界期待的國民黨人選、台北市副市長李四川表示，過去侯友宜、朱立倫都3、5月才開始選舉，他不用那麼早投入選戰，但只要確定登記初選，就會辭去台北市副市長。李四川今在網路節目「下班瀚你聊」接受媒體人黃暐瀚專訪，談及被看好代表國民黨參加新北市長選舉，以及在最新民調中，李四川與蘇巧慧僅贏10個百分點，距離越拉越近，是否要提早宣布參選，以及國民黨內及藍白整合問題。李四川坦言，2日在議會備詢時，有被黨籍北市議員詢問何時參選，也被指出過去曾說「要你承擔時，你也願意承擔」，他也回應說，如果黨內要辦初選，就會依制度參加，如果初選需要登記，他一定會去登記，「但是我不會類似現在的選舉說我要一直喊、去跑」。對於黃暐瀚追問，若明年國民黨辦初選，是否不用等人家拱就會去登記？李四川也點頭「沒錯」，若國民黨按照制度走就沒有禮讓的問題，按照民調機制處理，「如果新北市民表達的意願是認為我該承擔，那我就承擔。」至於參選新北，是否會請辭台北市副市長，李四川也說，一旦確定要他承擔，他一定會辭職，避免讓外界覺得他「人在台北、跑來選新北」。黃暐瀚追問，是否會在初選時就請辭，李也回應，照理說應該如此，不然會讓人覺得他早就打算參選。對於參選新北市長，李四川也笑說，以候選人的角度來看，他認為自己是來做事的，「如果你不給我去做事，我樂得輕鬆，以我的個性，我出去的薪水比現在還高，我晚上睡得比現在還甜，我也不必等火災或其他狀況。」李四川也說，如果選民始終認為，選舉就是在前幾個月你罵我、我罵你，這樣不是很好，「所有的比賽都是靠自己的能耐得到冠軍，唯獨只有選舉都是靠嘴巴去罵人。」想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要帶著責任感，把事情做好，讓市民能安居樂業，「這一直是我想做的事」。