我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普當地時間2日正式簽署了《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），被視為深化美台關係的最新立法進展，也毫不意外引發中國再次跳腳，怒批美國「粗暴干涉中國內政」。對此，旅美教授翁履中提醒，雖然制度之門看似被打開、美台往來限制鬆綁，但並不等於華府會立刻跨出去，後續仍要密切觀察美中2大國的互動。翁履中在臉書粉專發文，簡介《台灣保證實施法案》的大概內容，也是第一次將「鬆綁美台往來」寫進美國法律的制度裡，整體看來，美國在制度上加強了對台灣的支持，在政策上也肯定了台灣軍備提升，但在外交上則小心拿捏與北京的互動，呈現出一種「邊推邊試水溫」的狀態，《台灣保證實施法案》就是在這種微妙氛圍下，被正式簽署成為法律。翁履中指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「有法律依據」的政策工具箱，讓挺台不再只是政治宣示，而成為可被制度性操作的選項；不再只是於文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。翁履中認為，這些制度上的進展，多數台灣民眾不一定會深入關心，他們更在意的是台美關係是否繼續前進、美國是否仍然願意站在台灣這一邊，所以這部法案的重要效果之一，就來自於它所釋放出的「穩定訊號」，尤其是在川普剛與習近平通完話、整個印太局勢仍在測試彼此底線之際，美國選擇正式簽署這項強化台美互動的法案，對華府而言，可能是一項「外交壓力測試」，旨在提醒北京「台灣議題未被擱置」，即便美中正在對話、即便川普偏好「以交易處理外交」，美國仍願意在制度面，替台灣保留「進可攻、退可守」的政策空間。然而，翁履中也提醒，制度上的門被打開，並不等於華府會立刻跨出去，川普政府是否會真正運用這些工具，仍取決於白宮在處理美中關係時的利益盤算。如果北京選擇克制、不針對此法案升高對抗、不祭出稀土管制或經貿反制，那對台灣來說，可解讀為美國仍握有足以讓北京保持謹慎的籌碼；但相反的，如果北京以稀土限制、經濟施壓或軍事行動來反制，而川普政府卻選擇按兵不動，沒有藉此加速軍售、提升互動層級、或派出更高層官員訪台，那台灣就需要更謹慎評估，因為這顯示川普更傾向維持與北京的談判空間，而非立即投入成本來反制中國。最後，翁履中總結道，《台灣保證實施法案》，為美國政治人物提供了更制度化的挺台工具，對台灣也有士氣、制度層面的雙重加分。不過，法案本身只是開啟可能性的門，真正決定這扇門是否會被推開的，是北京的反應、華府的後續選擇，接下來的美中互動才是關鍵，台灣必須以更務實的外交判斷，密切觀察這場正在形成的三方動態。