中央氣象署表示，今（4）日持續受到東北季風影響，今日早晨則是影響最顯著時刻，而今日水氣逐漸減少，但基隆北海岸、宜蘭地區仍有雨。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨最低溫位於雲林古坑鄉12.6度，明日將有機會再探12度低溫，而東北季風將於下周一（8日）再影響台灣，預計北部、東部雨下到下週三（10日）。
今晨東北季風影響最劇！13縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、臺東地區、恆春半島及大臺北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，今晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度。
中央氣象署今日發布陸上強風特報，因東北風偏強，4日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾注意。
今晨最冷剩12.6度！明低溫再探12度
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今晨截至5：02各縣市平地的最低氣溫依序為：雲林古坑鄉12.6度，新北石碇區13.3度，台北文山區亦降至14.9度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。
吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（4、5日）兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。
東北季風下周再影響！北部、東部大雨連3天
吳德榮進一步說明，最新模式模擬顯示，週六、週日（6、7日）「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。
另外，根據最新模式模擬顯示，下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二（9日）季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三（10日）迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。
針對天琴颱風最新動態，吳德榮表示，最新美國系集模式模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
