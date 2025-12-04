我是廣告 請繼續往下閱讀

今晨東北季風影響最劇！13縣市吹8級強陣風

▲中央氣象署發布陸上強風特報，4日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晨最冷剩12.6度！明低溫再探12度

今晨截至5：02各縣市平地的最低氣溫依序為：雲林古坑鄉12.6度

明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。

▲今、明（4、5日）兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，明日清晨仍可探12度低溫。（圖／NOWNEWS資料照）

東北季風下周再影響！北部、東部大雨連3天

下週一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二（9日）季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三（10日）迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴