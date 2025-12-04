韓國大型頒獎典禮「Asia Artist Awards（AAA）」本週12月6日將在高雄舉行，昨（3）日典禮倒數僅剩3天時，男團AHOF卻突然宣布，無法以完整陣容亮相。經紀公司表示，中國籍成員張帥博因個人行程與不可避免的事由將缺席AAA頒獎典禮，與隔日的ACON 2025演唱會；而台灣籍成員簡志恩則因健康因素還在休養中，無緣在家鄉舞台表演，讓粉絲大失所望。
AHOF中國籍成員張帥博來台喊卡 粉絲猜測簽證卡關
AAA今年迎來10週年，邀請逾40組韓國藝人登台，AHOF原是備受期待的亮點之一，不過官方昨日在Weverse公告：「成員張帥博因個人行程所限，將無法參與12月6日AAA與12月7日ACON 2025兩場活動」，公司也強調，這是因「不可避免的事由」才做出的調整。
雖然公司未說明細節，但許多粉絲聯想到兩岸緊張情勢，猜測可能與簽證問題有關。AHOF此次變動也與今年5月的「2025ALL LOUD KT POP」高雄演唱會情況相似，當時ZEROBASEONE的中國籍成員章昊與Ricky也是在出發前一天才突然取消行程，公司解釋是因健康因素才缺席在台灣的演出，但許多粉絲還是認為與簽證問題有關。
台灣成員簡志恩仍在休養 粉絲心碎：無法在家鄉表演
而AHOF除了張帥博缺席，團隊陣容也會少一名台灣籍成員簡志恩。簡志恩今年9月時，因健康因素全面停止團體活動，雖然近期向粉絲報平安了，但官方已確認他會持續休養到明年1月3、4日在韓國舉行的首場fan-con才正式回歸，代表簡志恩這次也無法來台，讓粉絲遺憾直呼：「沒辦法在家鄉表演了。」
出道不到半年就遇首度大考 AHOF將以「7人」登台
AHOF是由選秀節目《Universe League》選拔出的9人限定男團，今年7月才正式出道，首次迎來海外大型舞台。原本團體在台登場備受期待，如今確定以7人陣容應戰，經紀公司也向粉絲道歉表示：「對期待舞台的每位粉絲造成困擾，我們深感抱歉，也請多多包涵。」
AAA即將登場 部分韓星缺席典禮不受影響
AAA本次移師高雄，本就經歷場地更換、票務議論等波折，如今又遇上團體陣容縮水，讓準備南下的粉絲心情複雜。主辦單位則強調典禮將依原訂計畫進行，並承諾以最佳規格呈現盛典舞台。其他來台的韓星陣容還是相當精采，頒獎嘉賓為IU、朴寶劍、金裕貞、潤娥、惠利等大咖演員，隔日演唱會陣容則包含ATEEZ、WOODZ、KISS OF LIFE等團體。
資料來源：AHOF IG、AAA IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
AAA今年迎來10週年，邀請逾40組韓國藝人登台，AHOF原是備受期待的亮點之一，不過官方昨日在Weverse公告：「成員張帥博因個人行程所限，將無法參與12月6日AAA與12月7日ACON 2025兩場活動」，公司也強調，這是因「不可避免的事由」才做出的調整。
雖然公司未說明細節，但許多粉絲聯想到兩岸緊張情勢，猜測可能與簽證問題有關。AHOF此次變動也與今年5月的「2025ALL LOUD KT POP」高雄演唱會情況相似，當時ZEROBASEONE的中國籍成員章昊與Ricky也是在出發前一天才突然取消行程，公司解釋是因健康因素才缺席在台灣的演出，但許多粉絲還是認為與簽證問題有關。
而AHOF除了張帥博缺席，團隊陣容也會少一名台灣籍成員簡志恩。簡志恩今年9月時，因健康因素全面停止團體活動，雖然近期向粉絲報平安了，但官方已確認他會持續休養到明年1月3、4日在韓國舉行的首場fan-con才正式回歸，代表簡志恩這次也無法來台，讓粉絲遺憾直呼：「沒辦法在家鄉表演了。」
出道不到半年就遇首度大考 AHOF將以「7人」登台
AHOF是由選秀節目《Universe League》選拔出的9人限定男團，今年7月才正式出道，首次迎來海外大型舞台。原本團體在台登場備受期待，如今確定以7人陣容應戰，經紀公司也向粉絲道歉表示：「對期待舞台的每位粉絲造成困擾，我們深感抱歉，也請多多包涵。」
AAA即將登場 部分韓星缺席典禮不受影響
AAA本次移師高雄，本就經歷場地更換、票務議論等波折，如今又遇上團體陣容縮水，讓準備南下的粉絲心情複雜。主辦單位則強調典禮將依原訂計畫進行，並承諾以最佳規格呈現盛典舞台。其他來台的韓星陣容還是相當精采，頒獎嘉賓為IU、朴寶劍、金裕貞、潤娥、惠利等大咖演員，隔日演唱會陣容則包含ATEEZ、WOODZ、KISS OF LIFE等團體。
資料來源：AHOF IG、AAA IG