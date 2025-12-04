我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TWICE巡迴演唱會明年3月21日、3月22日即將來台北大巨蛋開唱。（圖／臉書@TWICE）

一、千萬不要選「區域」跟「票價」

二、搶票之前請先記得登入帳戶

三、轉圈圈時請好好等待

四、搶到票之後冷靜填寫資料

搶到兩張者，第一張會強制綁定搶到的帳號本人姓名，第二張票則需填入姓名，不要填成身分證字號、自己的名字或錯誤的名字。

五、結帳用刷卡有風險

結帳時不要使用刷卡，請用ATM虛擬帳戶轉帳

▲搶到票之後不要使用刷卡結帳，使用ATM虛擬帳號轉帳，否則很可能會刷卡失敗導致票券流失。（圖／美聯社／達志影像）

六、顯示已售完也不要放棄

七、一個人看跟ONCE一起嗨最容易上岸

退票公告為：「請特別注意，若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票，若僅申請部份退票，則一律視為整筆退票辦理。」

▲TWICE演唱會這次售票規則特別提到，如果需要退票，「僅能辦理整筆訂單退票，不接受單張票券退票」。（圖/拓元系統官網）

第一張票就會綁定本人的名字，非得入場不可，不得退單張票；另外如果是搶到兩張，第二張資料不管什麼原因填錯，票券都是直接作廢無法進場，如果要退票，一樣都是整筆訂單退票