TWICE巡迴演唱會 <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI> 今（4）日中午11時將正式在拓元系統開賣，許多ONCE的最後機會就在今天，不少已經搶到票的人也都紛紛分享實戰經驗，《NOWNEWS》特別整理這次TWICE演唱會搶票7大招數，成功機率相對較高，也特別要提醒民眾，這次實名制超嚴格，如果不慎填錯資料違反規定，就算搶到票也只能作廢退票，且是「整筆訂單都要退」，ONCE們一定要確認注意再小心！
TWICE巡迴演唱會明年3月21日、3月22日即將來台北大巨蛋開唱，不少上場因為辦在高雄有預算、行程考量的北部ONCE這回都投入搶票大戰，今（4）日上午11時拓元售票系統正式開賣，想看TWICE在舞台上勁歌熱舞的粉絲都相當緊張，以下整理幾大招數以及ONCE熱心提供的搶票秘訣以及注意事項，搶票之前必讀！
一、千萬不要選「區域」跟「票價」
一進去真的看到什麼就點什麼，千萬不要再東挑西選，等你選完票就沒了。
二、搶票之前請先記得登入帳戶
許多人太緊張，搶票前忘記登入帳戶，一但忘記登入基本上就是沒票居多。
三、轉圈圈時請好好等待
輸入驗證碼之後轉圈圈千萬要耐心等待，不要亂按重新整理，不然就會直接跳回買票區。
四、搶到票之後冷靜填寫資料
搶到票的人麻煩冷靜填寫正確資料，填入姓名字不要錯；搶到兩張者，第一張會強制綁定搶到的帳號本人姓名，第二張票則需填入姓名，不要填成身分證字號、自己的名字或錯誤的名字。
五、結帳用刷卡有風險
結帳時不要使用刷卡，請用ATM虛擬帳戶轉帳，理想國會員預購時一堆人搶到，結果刷卡失敗，導致票券不翼而飛。
六、顯示已售完也不要放棄
就算票券在第一時間售完，仍然可以持續刷網頁，非常有機會刷到釋票，不少人都是在釋票才搶到的哦！
七、一個人看跟ONCE一起嗨最容易上岸
只搶一張票的人絕對比一次買兩張票的人容易買到，因為拓元系統買2張一定會給連號，當該區沒有連號即便有超過2個位置，仍然不會媒合座位，反而1位的人會最先被安排坐下，所以如果可以一人去看跟ONCE一起嗨真的也沒問題。
最後，一定要特別提醒一件事，TWICE巡迴演唱會 <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN TAIPEI> 規定更為嚴格，退票公告為：「請特別注意，若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票，若僅申請部份退票，則一律視為整筆退票辦理。」
也就是說，如果你只是幫朋友搶自己沒有要看，請用朋友的帳號搶且搶一張，用自己的帳號搶到兩張，第一張票就會綁定本人的名字，非得入場不可，不得退單張票；另外如果是搶到兩張，第二張資料不管什麼原因填錯，票券都是直接作廢無法進場，如果要退票，一樣都是整筆訂單退票，真的要小心注意，祝各位ONCE搶票成功！
資料來源：拓元官網
