📍下元節由來與時間

下元節正是三官大帝之一「水官大帝」的聖誕，傳統相信在這一天祭拜可解除厄運，民間會祭祀亡靈，並祈求下元水官排憂解難，號稱謝平安。

▲下元節是三官大帝之一「水官大帝」的聖誕，傳統相信在這一天祈求下元水官排憂解難、排憂解難。（圖／台北天后宮）

📍下元節「3生肖」接好運！2026年4生肖犯太歲快拜

3大生肖「蛇、狗、豬」在下元節後將迎來轉運好時間，不僅有機會遇貴人提攜，升官機會也變多

4大生肖「鼠、牛、兔、馬」在2026年犯太歲，建議可握時間向神明祈求解災，其中生肖正沖屬鼠者需慎防不測之憂，工作上切忌急功近利

▲3大生肖「蛇、狗、豬」在下元節後將迎來轉運好時間，不僅有機會遇貴人提攜，升官機會也變多。（圖／記者陳明安攝）

📍下元節「10類人」先解厄！拜拜吉時一次看

「長期有受害者心態、耳朵硬智慧未開、長年久病不癒、官司糾纏、易受連累詐騙、精神抑鬱、情感糾葛、運勢低迷、財不易守、過河拆橋」等狀況