下元節位於農曆十月十五日，2025年正逢國曆12月4日也就是今日，下元節是水官大帝聖誕，相傳下元節可祈求下元水官排憂解難。命理師高宏寓表示，下元節後3大生肖「蛇、狗、豬」可轉運翻身，迎來貴人與升官機會；但2026年有4大生肖「鼠、牛、兔、馬」犯太歲，以及若是有官司糾纏、情感糾葛、運勢低迷等10類人，建議可以挑選拜拜吉時誠心懺悔，才能脫胎換骨。
📍下元節由來與時間
下元節亦稱「下元日」、「下元」，下元節的來歷與道教有關，道門有「天官大帝、地官大帝、水官大帝」三官大帝，民間認為天官賜福、地官赦罪、水官解厄。三官誕生日分別是農曆正月十五日、七月十五日、十月十五日，依序被稱作「上元節」、「中元節」、「下元節」，而下元節正是三官大帝之一「水官大帝」的聖誕，傳統相信在這一天祭拜可解除厄運，民間會祭祀亡靈，並祈求下元水官排憂解難，號稱謝平安。2025下元節則位於國曆12月4日。
📍下元節「3生肖」接好運！2026年4生肖犯太歲快拜
針對下元節運勢，命理師高宏寓說明，3大生肖「蛇、狗、豬」在下元節後將迎來轉運好時間，不僅有機會遇貴人提攜，升官機會也變多，但強調不可做壞事，否則好運將隨之消散。
此外，4大生肖「鼠、牛、兔、馬」在2026年犯太歲，建議可握時間向神明祈求解災，其中生肖正沖屬鼠者需慎防不測之憂，工作上切忌急功近利，而屬馬者雖犯太歲，但不一定會有大礙。但高宏寓強調，無論生肖沖煞與否，最重要的是平時持續陰功積德，才能讓好運不求自來。
📍下元節「10類人」先解厄！拜拜吉時一次看
高宏寓最後表示，有10類人包括「長期有受害者心態、耳朵硬智慧未開、長年久病不癒、官司糾纏、易受連累詐騙、精神抑鬱、情感糾葛、運勢低迷、財不易守、過河拆橋」等狀況的民眾，應把握時間誠心懺悔。建議可參考祈佑水官大帝開恩解厄吉時，才能先除障後求財，藉此脫胎換骨。
🟡子時（23：10-00：30）
🟡卯時（05：10-06：30）
🟡辰時（07：10-07：50）
🟡巳時（09：10-10：50）
🟡午時（11：10-12：30）
資料來源：豊寓島嶼風水顧問工作室
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
