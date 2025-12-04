我是廣告 請繼續往下閱讀

越南各地間長期存在的地域偏見再次引發社會討論，多名受害者分享自身遭遇，揭示從校園、職場到網路空間，地域歧視早已成為普遍現象。不少人因口音、籍貫或文化差異而遭排斥，甚至因此改變生活方式，只為避免被貼上標籤。根據《越南快訊》報導，出身清化省的Cuong表示，他在河內求學六年期間刻意隱藏口音與遮掩機車車牌，以免被貼上「36」等貶義稱呼。他回憶，初到首都時甚至被房東拒租，只因籍貫惹人嫌。同樣來自北方的 Hien 在胡志明市工作時，也因口音遭同事嘲笑，甚至因此辭職；她與南方男友的戀情更因雙方家庭對地域刻板印象而告終。地域偏見不只存在南北之間，跨區婚姻亦面臨挑戰。來自平陽省的Hang嫁至北部南定省後，曾因婆家對「南方女性」抱有負面印象而產生衝突，夫妻最後不得不搬離家庭，以減少矛盾。學者指出，越南不同地區長期受經濟發展差距影響，社會刻板認知逐漸固化，加深彼此誤解。網路空間也放大地域攻擊。胡志明市警方近期拘留多名 TikToker，原因是其影片含有煽動地域仇恨與侮辱內容。根據研究，高達四成涉地域話題的留言帶有貶抑字眼。心理專家分析，部分人因過度概括而產生偏見，也有人藉貶低他人來提升自身優越感。法律界指出，地域歧視若涉及侮辱或煽動仇恨，可依行政、民事甚至刑事層級處理，網路散布攻擊性內容者可被處以最高新台幣約等值數千元以上罰鍰。專家建議加強平台監管，同時教育年輕世代尊重地域差異，避免讓偏見持續惡化。儘管歧視問題根深蒂固，但不少受害者已走出陰影。例如Cuong在工作後找回自信，並以家鄉口音自在交流；Hien則在南方重新建立生活Hang也在夫家所在地創業成功，獲得家族接納。多名受訪者都期盼，越南社會能逐漸跨越地域刻板印象，讓多元文化成為連結而非隔閡。