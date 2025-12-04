我是廣告 請繼續往下閱讀

高市早苗近期一席「台灣有事」論觸動中國敏感神經，不過她昨（3）日又公開重申，日方對台立場未改變，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容。而該聲明內容則指台灣是中國一部分，引藥師林士峰酸問，青鳥會出征高市早苗嗎？外交部會跟日本抗議嗎？根據《日中聯合聲明》內容第三點：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場」，而高市早苗昨在參議院全體會議上時被問到對台立場，她強調《日中聯合聲明》的立場完全沒改變，且「理解並尊重」。針對高市早苗態度似乎有所轉變，林士峰昨發文狠酸，高市早苗稱「台灣有事就是日本有事」時，青鳥們紛紛說要去日本旅遊、感謝日本情意相挺。而現在，高市早苗提到日本理解並尊重中國方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」，不知道青鳥們會出征她嗎？外交部會跟日本抗議嗎？而林士峰發文一出，底下大批網友也留言表示：「真正勇敢的台灣人跪舔習慣了」、「車力巨人翻車囉」、「照青鳥的說法，尊重中國就是中共同路人耶」、「小粉綠玻璃心碎一地，無法接受」等，不過，林士峰版面也慘遭出征，諸多網友痛批他：「你聽不懂什麼叫理解並尊重？」、「這種唬爛的能力當藥師可惜了」、「這叫做斷章取義」、「又一個中文沒學好」等。