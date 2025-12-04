我是廣告 請繼續往下閱讀

高市早苗近期一席「台灣有事」論觸動中國敏感神經，不過她昨（3）日又公開重申，日方對台立場未改變，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容。而該聲明內容則指台灣是中國一部分，引政論粉專《政客爽》狠酸，按照民進黨跟青鳥的戰狼性格，現在應該趕快去洗版高市早苗的社群、去戰日本政府，甚至去日本發起罷免高市早苗，大罷免大成功。根據《日中聯合聲明》內容第三點：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場」，而高市早苗昨在參議院全體會議上時被問到對台立場，她強調《日中聯合聲明》的立場完全沒改變，且「理解並尊重」。針對高市早苗態度似乎有所轉變，《政客爽》昨發文狠酸，台日要不友好了！日本首相高市早苗竟然表示：「日本理解並尊重《日中聯合聲明》中表達的『台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分』」，這不只是認為台灣隸屬中國，還是隸屬中華人民共和國。不過，《政客爽》也提到，台灣隸屬中華人民共和國這部分他自己也是不認同啦，台灣當然隸屬中華民國，也是唯一正統的中國政權。《政客爽》接著狠酸，按照民進黨跟青鳥的戰狼性格，現在應該趕快去洗版高市早苗的社群、去戰日本政府，甚至去日本發起罷免高市早苗，大罷免大成功！更應該拍一個影片，把日本水產丟在地上，大喊：「台灣就是台灣，不是中國！難吃得要命！」而該粉專發文一出，底下大批網友也留言表示：「快點出征高市早苗，快點啊」、「以為是抓到浮木，結果被狠踹一腳」、「到底要丟臉多少次」、「硬是被日本打臉」、「壽司白吃了」、「青鳥會說要體諒日本哥哥跟美國爸爸」、「這巴掌有夠響的」、「不意外，見風轉舵」、「看來吃壽司的誠意不夠」等。