根據美媒報導，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）坦帕灣光芒已與前巴爾的摩金鶯明星中外野手穆林斯（Cedric Mullins）簽下一紙1年合約，這位曾經的全明星、銀棒獎以及單季曾締造「30轟、30盜」的打者，渴望在光芒找回過往身手。現年31歲的穆林斯幾乎在金鶯度過生涯大部分時間，2018年升上大聯盟後逐步穩定發展，並於2021年迎來生涯巔峰，他不僅入選明星賽、奪下銀棒獎，更成為隊史首位達成「30轟、30盜」的球員。當季他繳出.291/.360/.518、137 OPS+ 的亮眼成績，外野防守同樣強勢，以+11 Outs Above Average（OAA）成為聯盟最頂尖的中外野手之一。然而近年穆林斯的打擊略有下滑，過去四年打擊三圍下降至.237/.308/.403，整體火力僅略高於聯盟平均。他在2025年更是面臨低潮，最終被於7月31日交易至紐約大都會，但仍無法找回狀態，42場比賽僅繳出打擊率1成82、.565OPS。儘管打擊不穩，穆林斯依舊保持顯著價值。他上季累積+4OAA，生涯每一季皆是防守評價正值，被公認為仍是聯盟頂級的守備中外野者。他的速度同樣具威脅性，2025年衝刺速度排名聯盟第77百分位，近4季盜壘從未跌破19次，並連續4年打出15至18支全壘打。其強烈的拉打傾向（去年29.6%pulled airball，生涯新高）也使他具備維持具備一定長打輸出的可能。光芒預計將他安排在中外野位置，但球隊外野人手眾多，仍需在春訓進行競爭與調整。除了可能與右打的德盧卡（Jonny DeLuca）搭配形成互補輪替外，陣中還包括洛（Josh Lowe）、弗萊利（Jake Fraley）與辛普森（Chandler Simpson）等外野手，也考驗光芒該如何使用穆林斯的比賽角色。