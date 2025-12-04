我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人劉寶傑日前主張，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦，引旅美教授翁履中反批，如果憲法一中真是痛苦，那就應該修憲，喊著要為台獨而戰，卻不敢修《憲法》，根本就是玩假的。劉寶傑則回應指責翁履中「不懂台灣人的無奈」。針對這場論戰，前立委郭正亮昨（3）日也發聲，他力挺翁履中「講的都對」，打到了人家玻璃心，就是不遵守《憲法》，狠批劉寶傑「無奈你個頭啦」。針對翁履中直指，若不敢修憲又談台獨、談戰爭，就是玩假的，劉寶傑於《上報》撰文反擊，稱雖然「台獨」口號仍偶有出現，但早已不具實質力量；因此，再用「台獨」作為扣帽子的工具，不是無知，就是惡意。劉寶傑強調，中國對台威脅逼近，台灣要在夾縫中求生存，只能謹慎應對，不挑釁也不卑躬，但若步步退讓，終究會變成對方的囊中之物。至於為何不能修憲，「任何一個台灣人都知道他說不出的苦，但翁履中不知道」。對此，郭正亮昨上《綠也掀桌》也加入戰局，狠批劉寶傑玻璃心：「翁履中比較老實，說『你們不敢修啊！』這樣就會激怒了他們的玻璃心。」郭正亮提到，他安慰翁履中安慰了半個小時，他認為翁履中講的都對，只是被話術而已。要台獨，又不敢修憲，打到了人家脆弱的部份！他跟翁履中講：你不能說他們「不敢」，可以說：我們《憲法》沒有修啊！這就是在形容一個客觀狀態。《憲法》沒有修，你怎麼可以說現在的《憲法》就是台獨憲法？郭正亮質疑，劉寶傑寫的「你不知道我們台灣人的無奈嗎」是什麼？無奈你個頭啦，無奈！李登輝哪有確立台灣獨立？莫名其妙，無奈你個頭啦，不遵守《憲法》啦。