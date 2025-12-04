我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國原創驚悚影集《絕廟騙局》第二季確定將於今（4）日在全球同步推出，Netflix 宣布消息後迅速引發影迷與亞洲影視圈熱議。延續首季對宗教商業化與人性扭曲的描繪，新一季將以更大格局與更黑暗議題呈現全新故事。新一季劇情緊接首季結局展開，三名年輕創業者在經歷失敗後再度捲入更危險的計畫，以振興一座偏遠佛寺作為事業包裝，向投資人宣稱將打造文化與宗教創新的示範基地。然而，伴隨資金流動與信徒增加，寺廟周遭的地方勢力與神祕投資者逐一浮現，使主角群面臨多方角力與未知威脅。製作團隊延續首季的寫實與陰鬱風格，本季場景橫跨泰國北部與鄉村寺廟地區，透過音效與宗教儀式視覺強化恐懼氛圍。同時，劇情也納入社群平台募資、宗教包裝盈利等當代議題，呈現信仰被工具化後的矛盾與衝突，使《絕廟騙局2》在驚悚橋段之外仍保有社會討論價值。演員班底方面，首季三位主演帕貢·查博里拉克、帕查拉·奇拉堤瓦特與蘇帕莎·柯素甘亞薇全數回歸，飾演面臨更深層道德考驗的騙局操盤者。本季更加入資深演員達恩·布恩納庫與新生代女星南塔瓦特·普潘帕克迪，使劇情衝突更具層次。導演表示，第二季將讓角色界線更加模糊，觀眾將更難判斷誰在掌控局勢。劇集背後也反映當前泰國社會現象，包括年輕世代創業風潮、寺廟資源分配不均與宗教商業化的兩難。劇組曾實地走訪多座寺廟，將觀察到的真實狀況融入劇情，並加入源自泰國民間故事的神祕元素，使作品兼具文化深度與娛樂性。Netflix表示，《絕廟騙局》首季曾在多國排行榜名列前茅，本季推出後預期將再度掀起全球追劇潮。平台強調，第二季不僅強化故事張力，也將挑戰觀眾對信仰與利益界線的想像，盼能使觀眾對這部泰國原創影集有更深刻的記憶與反思。