泰國政府自本月3日起正式啟動為期180天的「午後酒類販售時段放寬」試辦措施，首度開放店家在下午2點至5點間販售酒精飲品，象徵沿用數十年的禁令迎來重大調整。政策一出，立即引起旅遊業與民眾高度關注。這項午後禁酒規定最早可追溯至1972年，最初用意是避免公務員於上班時間飲酒。不過，泰國官方表示，隨著觀光業復甦與消費模式改變，傳統禁令已不符合現代需求。主管單位指出，放寬措施旨在讓規範更貼近社會現況與旅遊市場的節奏。政府說明，此次放寬屬試辦性質，未來半年的監測將涵蓋酒後事故、交通安全、公共衛生與販售狀況等多項指標，評估是否有必要將午後禁售規範永久取消。餐飲業、酒吧與觀光業者普遍期待放寬能帶動午後消費，提升業界競爭力。部分公共衛生與治安部門則表達擔憂，他們認為雖然放寬能刺激經濟，但也可能帶來酒精消費增加、酒駕風險上升與治安壓力加劇。當局已承諾強化執法、監控及相關宣導，避免試辦措施造成負面影響。對旅客而言，新措施代表今年底起在泰國中午到午後時段購買或飲用酒精飲品將更為便利，但仍須留意可能存在的特定禁酒日或地區性限制。同時，深夜販售規範未變，仍需遵守當地法規。泰國政府強調，此次放寬並非鼓勵飲酒，而是希望在兼顧經濟與公共安全的前提下，調整不合時宜的規定。最終是否全面取消午後禁酒令，將以半年後的數據與社會反饋作為決策基礎。