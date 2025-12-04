我是廣告 請繼續往下閱讀

寶傑兄憂國憂民，在讀書、旅遊和鍛鍊身體之餘，憂心台灣被特定政客誤導，撰文痛陳「一中」包藏禍心，是刻意把台海兩岸變成是「內政」，阻止了各國介入保護台海和平穩定的空間。寶傑太厚道了，事實上，「一中」的居心叵測不只是「內政」，其核心概念就是「內戰」：把臺海兩岸硬生生拉回1949年的歷史時空，完全否定兩岸互不隸屬的現實，更是徹底否決了台灣在1996年的民主革命，早就擺脫了那些無謂的「歷史主權」、「法條主權」的自欺欺人，中華民國台灣已經是不折不扣的現代化民主國家，而且在全民普選的架構下，已經有「民族自決」的具體落實，就是一個符合所有正規政治論述的「人民主權」之現代化民主國家，也是現代化之民族國家。在這樣的局面之下，還在強調「一中」就是刻意忽視80多年以來中華民國台灣2300萬人的努力，也是刻意倡和中國共產黨的狼子野心！事實上，中國共產黨的狼子野心也已經到了窮途末路的階段，因為中國過度的蠻橫和自欺欺人，反而促成了國際主流國家認知到必須重新界定台灣是什麼的新地緣政治和戰略思考的新局了。中國的那些戰狼外交官太蠢了！不承認《舊金山和約》難道是想要回到《馬關條約》的狀態嗎？面對日本高市早苗，中國氣急敗壞、語無倫次，已經不知道自己再說什麼、還能再說什麼了。因為從《聯合國的2758號決議文》到《舊金山和約》的重新釐清，台灣不只是「價值國際化」、「安全國際化」，現在連「定位國際化」都成了新的趨勢，中華民國和中華人民共和國在實質上從來就是互不隸屬，台灣更在國際法理上，找不到任何「自古以來就是中國不可分割的一部分」之合理基礎！短短幾年就有這樣的發展，習近平領導的中國共產黨真不愧是「總加速師」，正因為中國的粗暴、蠻橫、昧於現實和自欺欺人，讓全世界對於台灣面臨的霸凌、侵略越來越擔憂，而且對於台灣受到的不公義待遇，感同身受。真的不愧是「總加速師」的榮銜，短短幾天，台灣、日本和美國就默契十足地展現出新格局的「集體防衛」的新格局，「第一島鏈」已經是舊時的名詞，「印太小北約」正在隱隱成形當中。一切都是那一通川普和習近平的通話所觸發的，雖然中國方面仍在堅稱是川普主動的，但川普根本不想糾纏在這些雞毛蒜皮當中，他馬上打電話給高市早苗，除了細膩地讓日本之到川普挺高市之外，還貼心地告訴高市早苗隨時可以打電話。有了川普的力挺，高市早苗內閣正式的內閣會議發出正式的公文書，訂定表明日本可以行使集體自衛權的既有立場不會改變也沒有必要重新檢討，這是鐵板釘釘將高市早苗的發言變成日本的既定新國策了。原因很簡單，正如川普所宣稱的「台灣就是台灣」，習近平那種自我麻醉的「二戰時期秩序」想要剽竊《開羅宣言》和《波次坦宣言》那些中國共產黨根本只在扯國民政府後腿、中華人民共和國根本還沒有誕生的「假抗日」敘事，對川普和高市早苗而言，根本沒有意義！而美日台之這麼有底氣，正是看透了中國共產黨晚了八十年的「抗日」根本只是一場束手無策的吶喊。這些年中國總叫囂台灣喜歡告洋狀「倚美謀獨」，真正面對壓力束手無策的，卻是中國只會幻想「倚美防獨」！深夜跑去「告洋狀」，希望川普大哥出面管教管教高市早苗小妹妹的人卻是習近平，中國想要控制台灣，需要找美國告狀、害怕日本不同意，同樣說明了一件事：中國自己也知道，台灣的地位，美國和日本都有絕對影響力的發言權和實質行為能力，中國自己承認台灣的國際化，自打耳光！在這樣的國際新局勢當中，中國尚存一絲僥倖的「寄希望於中國國民黨」也變的荒謬和再也無法自圓其說。不以人廢言，這樣的發展，要特別「感謝」那個宣稱要退出國民黨的陸配中常委何鷹鷺，她的那一席「在大陸也騙、在台灣也騙」狠狠地打臉國民黨一直自欺欺人的「一中各表、九二共識」的謊言，讓國民黨的國家定位新衣，被戳破根本是衣不蔽體。特別是何鷹鷺質問的「中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人」？正說明了「中華人民共和國」和「中華民國」在何鷹鷺這種飽受中國共產黨意識形態洗禮的中國人心目中：就是兩個截然不同、分別存在的各自獨立之實體。此時此刻，馬英九的那一種「一中兩區」更顯得特別的蒼白無力了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com