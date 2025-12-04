近日受冷空氣南下影響，全台各地氣溫下降，今晨更出現最低溫12.6度，也讓民眾開始關注保暖用品，其中「暖暖包」是不少台灣人冬天禦寒神器，而提到暖暖包多數都會聯想到小白兔暖暖包。但近日就有民眾改推薦「韓國GL軍人暖暖包」，大讚保暖效果一流，加上使用上十分持久，暖一整天沒問題，就連藝人小禎也推薦，成為許多人到韓國必買的用品。
小白兔暖暖包不是首選！台灣人改買這牌：暖到隔天
有網友近日在Threads發文分享，表示近期韓國天氣變冷，他便在韓國超商買了一款當地才有的人氣暖暖包，也就是韓國GL所生產的一次性手握式暖暖包，在使用上讓他十分滿意，大讚「這個軍規的暖暖包！超熱！持久！」
韓國GL暖暖包在網路上好評非常多，許多人在Threads分享使用心得，「這款韓國暖暖包超好用！保暖效果一流，旅遊必備」、「要買軍人圖案，超爆暖，我還會準備小夾鏈袋，有時候一天才用兩小時，夾起來隔天能繼續用，因為可以熱8小時以上」、「用一天24小時沒問題，後面幾個小時就變比較溫，但怎麼樣都比小白兔最燙的時候還熱」。
韓國GL軍人暖暖包爆紅！連當地人、藝人也推薦
據了解，「韓國GL軍人手握式暖暖包」生產於韓國，在網路上又被稱作是「韓國GL阿兵哥暖暖包」，該牌在設計主要以綠色為主，上頭有滿版的太陽插圖，和市面上一般常見的全灰色系暖暖包不同。
韓國GL軍人暖暖包該牌根據克數不同分成多種類型，每一片皆有獨立包裝，其通過韓國KC認證，標榜持續時間長達15小時以上，平均溫度64度，最高可達70度，在冬天極為寒冷的韓國十分熱賣，是許多人當地抗寒聖品。台灣人赴韓旅遊都會多買幾包取暖。
值得一提的是，韓國GL軍人暖暖包就連藝人小禎過去在臉書上也推薦，小禎表示，韓國GL軍人暖暖包比其他款還厚，使用上可以連續保持熱兩天不退燒，好用程度就連韓國當地朋友也推薦，「這是上次我去韓國的時候，韓國朋友強～烈～推薦要我們買的軍人暖暖包，有去韓國的朋友可以買來試試看，夠暖」。
暖暖包可以帶回國嗎？使用注意事項一次看
不過「一次性暖暖包不能帶回台灣使用」呢？根據台電電力粉絲團表示，一次性暖暖包不屬於空運危險物品，未開封時可以少量放置於託運行李中攜帶；若是拆封後放在隨身外套口袋內，通常會被要求檢查，得依照各國機場安檢標準檢視是否能上飛機，有可能會被要求丟棄，建議還是以未拆封並放在托運行李內，等到目的地再拿出來使用比較好。
而使用暖暖包上也有許多注意事項，日本醫學博士福田千晶著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提及，多數人習慣將暖暖包握在手中使用或放入口袋，但這種方法無法讓暖暖包發揮最大功用，建議可以優先貼在腰部，因為腰部靠近肝臟、腎臟等血液流量豐富的內臟器官，只要腰部暖活就能讓大腦緊張狀態得到緩解，促進身體血液循環，讓四肢末梢能開始回溫。
倘若手上的暖暖包數量夠多的話，福田千晶也建議可以放置於背部、腹部或頸部，同樣可以促進血液循環，還能夠舒緩酸痛、頭痛。但使用上還是要特別小心，若讓暖暖包長時間直接接觸皮膚，可能會有低溫燙傷的危險。
韓國GL官網、小禎
