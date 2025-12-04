我是廣告 請繼續往下閱讀

小白兔暖暖包不是首選！台灣人改買這牌：暖到隔天

▲有民眾在韓國當地購買韓國GL軍人暖暖包，使用上讓他大讚不已，不僅保暖效果佳，還十分持久。（圖／翻攝Threads）

「要買軍人圖案，超爆暖，我還會準備小夾鏈袋，有時候一天才用兩小時，夾起來隔天能繼續用，因為可以熱8小時以上」

「用一天24小時沒問題，後面幾個小時就變比較溫，但怎麼樣都比小白兔最燙的時候還熱」

韓國GL軍人暖暖包爆紅！連當地人、藝人也推薦

▲「韓國GL阿兵哥暖暖包」在設計主要以綠色為主，上頭有滿版的太陽插圖，和市面上一般常見的全灰色系暖暖包不同。（圖／韓國GL官網）

每一片皆有獨立包裝，其通過韓國KC認證，標榜持續時間長達15小時以上，平均溫度64度，最高可達70度，在冬天極為寒冷的韓國十分熱賣

韓國GL軍人暖暖包比其他款還厚，使用上可以連續保持熱兩天不退燒，好用程度就連韓國當地朋友也推薦

▲韓國GL軍人暖暖包就連藝人小禎也推薦過，小禎大讚該暖比其他暖暖包還厚，使用上可以連續保持熱兩天不退燒。（圖／小禎臉書）

暖暖包可以帶回國嗎？使用注意事項一次看

一次性暖暖包不屬於空運危險物品，未開封時可以少量放置於託運行李中攜帶

建議還是以未拆封並放在托運行李內，等到目的地再拿出來使用比較好。

建議可以優先貼在腰部，因為腰部靠近肝臟、腎臟等血液流量豐富的內臟器官，只要腰部暖活就能讓大腦緊張狀態得到緩解，促進身體血液循環，讓四肢末梢能開始回溫。

▲日本醫學博士福田千晶建議，暖暖包只拿在手上無法發揮最大功用，建議可以優先貼在腰部。（示意圖／取自photoAC）

福田千晶也建議可以放置於背部、腹部或頸部

若讓暖暖包長時間直接接觸皮膚，可能會有低溫燙傷的危險